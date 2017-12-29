Новые российские ракеты привлекли внимание британских экспертов

Москва, , 04:11 — REGNUM Новый тип российской авиационной крылатой ракеты Х-50 привлек внимание зарубежных экспертов. Как введение в строй этого нового оружия позволит усилить обороноспособность России, пишет в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Разработанная АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка», ракета Х-50 превосходит своих «родственниц» Х-55СМ и Х-101/102 по крайне существенному параметру. А именно, по размерам. Благодаря достигнутой миниатюризации, эта ракета может применяться не только со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, но и с модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М.

Дальность запуска 1500 км достаточна для обеспечения безопасности бомбардировщика от систем ПВО противника, а способность ракеты перемещаться к цели по маловысотному профилю и ставить активные помехи значительно повышает вероятность поражения цели. Но эта ракетная новость не исчерпывает интерес британских экспертов, которые упоминают также гиперзвуковую крылатую ракету авиационного базирования, т.н. ГЗУР.

Почему эта ракета привлекла к себе внимание, читайте в статье: Российские бомбардировщики получат крылатые ракеты Х-50: что изменится?

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