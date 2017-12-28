МИД России: Подпитка вооружением террористов в Сирии не прекратилась

Москва, , 16:33 — REGNUM Москва считает обстрел террористами российской авиабазы Хмеймим в Сирии как провокацию, нацеленную на подрыв процесса мирного урегулирования. Об этом заявила на брифинге 28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем вчерашнюю попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим как ещё одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции», — сказала Захарова.

По её словам, подобные действия могут иметь целью «срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии» и, в частности, воспрепятствование проведению Конгресса сирийского национального диалога 29−30 января в Сочи.

Представитель МИД России также отметила, что в Москве обеспокоены тем, что «у террористов появляются всё новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки». Она напомнила также, что несколько дней назад над северной Хамой из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет ВВС Сирии.

«Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась», — сказала Мария Захарова, добавив что остаётся вопросом, «откуда террористы берут эти вооружения».

Напомним, 27 декабря боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, выпустив в её направлении две ракеты. Обе ракеты были успешно уничтожены находившейся на дежурстве российской системой «Панцирь-С1». Российские специалисты установили, что огонь велся из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

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