ИГИЛ* продолжает укреплять позиции на севере Афганистана — МИД РФ

Москва, , 16:26 — REGNUM Террористы в Афганистане продолжают укреплять позиции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Повышенную обеспокоенность вызывает ситуация на севере Афганистана, где афганский филиал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в приграничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана», — заявила Захарова.

Особо отмечается провинция Джаузджан, где в ряде уездов террористами развёрнута широкомасштабная вербовочная кампания, в том числе и среди молодёжи. Захарова отметила, что в начале декабря появились сообщения о вступлении в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 300 местных подростков от 10 до 15 лет.

При этом МИД фиксирует в Афганистане ухудшение гуманитарной безопасности — в провинции Кундуз и Сари-пуль продолжаются боевые действия, из-за которых вынуждены были покинуть свои дома около двух тыс. человек и 500 семей.

Она также отметила, что в ряде провинций Афганистана наблюдается растущая активность боевиков движения талибов. При этом афганские национальные силы безопасности, которые обучаются военными специалистами США и НАТО, пока не в состоянии добиться заметного улучшения обстановки.

«В провинции Дайкунди и Урузган из-за угроз со стороны талибов около 60 медицинских учреждений прекратили работу. В результате закрытия ИГИЛовцами (члены запрещённой в России организации — прим. ИА REGNUM ) 70 школ в провинции Джауджан около 30 тыс. учащихся временно лишены возможности посещать уроки», — указала Захарова.