Четверг, 28 Декабря 2017 года
19:17:05 МСК

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин подал документы в ЦИК

Политика

Грудинин становится участником президентской гонки

Москва, 28 декабря 2017, 16:24 — REGNUM  Кандидат от КПРФ, директор колхоза им. Ленина Павел Грудинин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. ЦИК документы принял

Ранее съезд партии принял решение выдвинуть Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ по предложению лидера партии Геннадия Зюганова.

Ранее в ЦИК подали регистрационные документы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако 25 декабря у последних двух кандидатов представители избирательной комиссии отказались принимать документы.

О намерении участвовать в президентской гонке 2018 года заявили в общей сложности еще более 30 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президентские выборы — 2018: предпредвыборная кампания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить