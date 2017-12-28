Что стоит за инициативами объединения регионов в России?

Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM Инициативы объединения регионов России в целях повышения экономических показателей появляются регулярно. Например, в Свердловской области время от времени экспертами поднимается вопрос о слиянии с Курганской областью, для сложения промышленного и аграрного потенциалов регионов. Уральские эксперты сообщили корреспонденту ИА REGNUM своё мнение о данных инициативах.

Политолог из Екатеринбурга, руководитель фирмы «Пирогов и партнёры» Александр Пирогов считает, что помимо обещаемых плюсов, процессы объединения имеют и определённые минусы.

«Идея объединения регионов не нова. С начала нулевых годов произошло несколько объединений регионов. В основном — включение автономных округов в состав краёв и областей. Более десятка различных инициатив так и остались не осуществлёнными. Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская «матрешка» и т.д. Объединение — сложный процесс. А целесообразность всегда обосновывается благими соображениями экономического оздоровления слабых регионов. Однако опыт проведённых объединений вскрыл множество минусов. Сокращения в социальной сфере, отсутствие ожидаемого роста, межэлитные противоречия. Полагаю, что процесс объединения сопряжён с интересами крупных финансовых и политических групп, и вероятнее всего продолжится, однако будет происходить крайне осторожно, чтоб не нарушить существующее «экологическое» равновесие различных бенефициаров и минимизировав возможный ущерб для жителей объединяемых территорий», — заявил Александр Пирогов.

Уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх считает, что инициативы объединения лоббируются представителями региональных финансовых и политических элит.

«Для корпоративного государства, каковым сегодня является Россия, вполне возможна ситуация, когда в угоду неким бизнес-интересам могут быть объединены те или иные регионы. Мы сегодня, по факту, уже имеем ситуацию, когда регионы отдаются под управление таким корпорациям как некие вотчины, а губернаторы в этих регионах — это ставленники определенных бизнес групп. Объединение слабых регионов с сильными, более богатыми может происходить и в целях «дать регион в нагрузку». Применительно к Уралу, давно витает идея к кому-нибудь присоединить ту же Курганскую область. То ли к Свердловской, то ли к Челябинской, дабы таким образом соединить промышленный и отсталый сельхозрегион. Схема закрепления крупной бизнес структуры на самом деле не такая уж новая. На практике это широко сегодня распространено на муниципальном уровне. Сегодня так называемые градообразующие предприятия в муниципалитетах являются фактическими хозяевами городов. То же самое сегодня возможно и реализуется в регионах. В этой логике вопрос объединения регионов, по сути, является производным от бизнес-интересов капитала, сросшегося с госаппаратом», — считает Евгений Артюх.

Отметим, ранее заявление сделал врио губернатора Красноярского края Александр Усс. На своей итоговой пресс-конференции он заявил о том, что на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии может быть создана Енисейская экономическая зона. Впрочем, укрупнения регионов это не означает.