«Слияние Костромской области с Ярославской? Не нужно и маловероятно»

Кострома, , 16:17 — REGNUM «Объединение Ярославской, Костромской и Ивановской областей в один регион это очень трудоемкая операция», об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил председатель комитета Костромской областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству депутат Сергей Калашник.

По мнению костромского депутата, сама информация о возможном слиянии Костромской области с другими является «преувеличенными слухами».

«Это не нужно и маловероятно. Я слышал недавно из уст президента Владимира Путина, что никто всерьез такие планы не рассматривает.

Пойдем от обратного — зачем это нужно? Допустим, что кто-то затеял реализацию подобного проекта. Это очень трудоемкая операция, надо перелопатить кучу документов, каким-то образом устранить различия в законах различных областей, изменить систему управления…

Объединить области непросто. Если на одну чашу весов положить трудоемкость, а на другую — необходимость, то, мне кажется, трудоемкость сильно перевесит.

Лично я не понимаю в чем необходимость подобного проекта», — подчеркнул Сергей Калашник.

ИА REGNUM напоминает, что процедура объединения российских регионов возможна только после проведения референдума, на котором жители территорий выразят свое согласие.

Идея объединения Ивановской и Костромской областей с более экономически сильной Ярославской поднималась неоднократно, но до воплощения в жизнь не дошла.

Костромская область за время своего существования неоднократно переживала административные реформы. С 1929 года она входила в состав Иваново-Вознесенской губернии, с 1936 — принадлежала Ярославлю. И только с 1944 года обрела статус самостоятельной области.

Большая часть местных специалистов считает, что подобные реформы негативно отразились на развитии региона.