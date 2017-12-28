Соратники Саакашвили напомнили правительству Грузии о России

Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в очередной раз напомнили правительству Грузии об «оккупантской» России, ее интересах в Грузии и исходящих от нее угрозах. Соответствующее заявление на пресс-конференции 28 декабря сделал один из лидеров «Единого национального движения» Нугзар Циклаури.

По мнению Циклаури, ситуация, которая сложилась в Грузии после двух спецопераций — в Тбилиси и Панкисском ущелье, создает серьезные угрозы безопасности и стабильности страны, а такая обстановка в Грузии может устраивать только одну силу — Россию.

Говоря о последствиях проведенных Службой госбезопасности спецопераций, Циклаури отметил важность прозрачного, справедливого и открытого расследования этих фактов и призвал правительство Грузии дать ответы на все возникшие после этих спецопераций вопросы.

«Спецоперация в Панкисском ущелье была проведена в то время, когда правительство Грузии еще не ответило на критически важные вопросы, которые слышатся со стороны как грузинской общественности, так и наших зарубежных партнеров. Прежде всего, их интересует, как сумел освобожденный правительством Грузии в 2012 году Ахмед Чатаев вместе с группой сообщников пересечь официальную границу Грузии, проехать через всю территорию страны, обосноваться в Тбилиси, в одном из густонаселенных кварталов, да еще и завезти на квартиру оружие и амуницию и создать там настоящую военную базу. Вооружение было завезено в таком количестве, что эта группировка в течение двух дней фактически вела войну с грузинскими спецслужбами», — заявил Циклаури.

По его мнению, отсутствие ответов на эти вопросы лишь усиливает версию, что к проникновению Ахмеда Чатаева и его группировки в Тбилиси были причастны связанные с правоохранительными органами и правительством Грузии лица.

«Чем быстрее развенчает эти подозрения правительство Грузии, тем лучше для нашей страны и для самого правительства», — заявил Циклаури.

Неприемлемы для соратников Саакашвили действия властей Грузии в отношении жителей Панкисского ущелья.

«Два дня назад правительство Грузии фактически обрекло на смерть молодого Тамерлана Мачаликашвили. Несмотря на то, что пока никакой доказывающий его вину документ не представлен, даже в том случае, если гипотетически такой документ существует, подобная жестокость в отношении человека, который просто спал в своей комнате, необъяснима», — отметил Циклаури.

По его словам, правительство Грузии имеет законное право на применение силы, но эта сила становится незаконной, если она превышена и применена с особой жестокостью, как в случае с Мачаликашвили.

«Единое национальное движение призывает правительство Грузии не фальсифицировать это расследование, не преломлять палку на невиных людях и не создавать из жителей Панкисского ущелья образ врага. Иначе всем этим воспользуются сторонние силы, прежде всего Россия», — предупредил Циклаури.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21−22 ноября Служба госбезопасности Грузии провела спецоперацию на улице Габриэля Салоса в Тбилиси, после которой сообщила, что в результате этой операции были ликвидированы подозреваемый в терроризме Ахмед Чатаев и группа его соучастников.

Спустя месяц, 26 декабря, была проведена еще одна спецоперация, уже в Панкисском ущелье, в ходе которой были задержаны пять человек, подозреваемых в связях с ликвидированной группировкой Чатаева. Один из них, 19-летний Тамерлан Мачаликашвили, при задержании был ранен и в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице. В СГБ заявляют, что Мачаликашвили при задержании оказал спецназовцам сопротивление. Родители раненного юноши утверждают, что в момент прибытия спецназа тот спал в своей комнате. Жители Панкисского ущелья и родственники задержанных какую-либо связь своих односельчан с террористами отрицают.

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