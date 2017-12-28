Москва, , 16:12 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может наладить сотрудничество с ООН, чтобы провести полноценное расследование применения химического оружия в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Вынуждены констатировать, что визит непосредственно на место в очередной раз не состоялся. Эксперты спецмиссии ОЗХО в последний момент отказались выезжать в этот район, ссылаясь на соответствующие якобы рекомендации департамента ООН по вопросам безопасности. Это при том, что данная территория уже давно находится под контролем правительственных войск, а сирийская сторона давала дополнительные гарантии безопасного доступа и выражала готовность предоставить в распоряжение представителей ОЗХО вертолёт и вооружённое сопровождение», — заявила Захарова.

При этом в штаб-квартире ООН сам факт такого рода рекомендаций не просто подтвердили, а даже отрицают, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Это свидетельствует о наличии между двумя международными структурами по крайней мере определённого недопонимания… Давайте использовать пока такую очень мягкую лексику», — подчеркнула она.

В то же время МИД РФ отдал должное специалистам ОЗХО, которые смогли обсудить с сирийскими властями инциденты применения незаконными формированиями химического оружия в 2017 году в провинции Хама, в 2016 году в Алеппо и некоторые другие аналогичные эпизоды. Они также задокументировали показания пострадавших в упомянутых химических атаках, а также показания и данные, предоставленные медицинским персоналом, который оказывал помощь пострадавшим, предприняли ряд других мер для продвижения исследований по химическим атакам в Сирии.

«Хотелось бы рассчитывать на то, что уже в ближайшем будущем подобные нестыковки, зазоры в позициях во взаимодействии ООН с ОЗХО будут устранены, и работа по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии будет приведена в полное соответствие с высокими стандартами Конвенции о запрещении химического оружия», — заключила дипломат.

После неоднократных запросов сирийского правительства, в период с 8 по 16 декабря Дамаск посетила группа экспертов специальной миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, наконец, прибыла в эту страну. Основной целью было стало посещение с инспекционной поездкой на севере провинции Хама, где правительственные силы обнаружили кустарные боеприпасы, оставленные в схронах боевиками террористических структур при отступлении.