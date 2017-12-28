Журналиста Муравицкого продолжат судить в Житомире

Киев, , 15:57 — REGNUM Политического журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в государственной измене за публикации в СМИ, продолжит рассматривать суд в Житомире, такое постановление вынес 28 декабря Верховный суд Украины.

Юристы, представляющие сторону защиты, ранее обратились с ходатайством о смене подсудности дела, так как, по их мнению, суд в Житомире не сможет рассмотреть это дело объективно вследствие предвзятого отношения к журналисту местных властей. Верховный суд в удовлетворении ходатайства отказал.

«Ходатайство… удовлетворению не подлежит», — цитирует слова судьи Верховного суда Украины РИА Новости.

Напомним, Василия Муравицкого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Житомире 1 августа 2017 года. Его вменяется государственная измена, посягательство на территориальную целостность страны, нарушение равноправия граждан, а также создание террористической организации.

Спецслужбы Украины ставят журналисту в вину, что его статьи публиковались на ресурсах, «администрируемых из РФ». Прокуратура требует для Муравицкого 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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