«Сирийских террористов продолжают снабжать новыми вооружениями» — Захарова

Москва, , 15:48 — REGNUM Атака на базу Хмеймим в Латакии могла быть частью срежиссированных провокаций против российских вооружённых сил в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим ещё одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве с озабоченностью восприняли провокацию терриристов.

«Беспокоит то, что у террористов появляются всё новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», — пояснила дипломат.

В этой связи МИД РФ также обратил внимание на то, что несколько дней назад над Северной Хамой из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит также самолёт сирийских ВВС.

«Факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась. И мы требуем, чтобы все члены международного сообщества ответственно относились к положения резолюции 22−54 СБ ООН, которая предписывает предупреждать и пресекать террористические акты и ликвидировать надёжные прибежища, которые террористические группировки создали себе на значительных частях территории Сирии», — заявила официальный представитель МИД РФ.

27 декабря боевики одной из группировок «Сирийской свободной армии» обстреляли ракетами авиабазу Хмеймим в Латакии, где дислоцируются российские военные. Две из них были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь», а третья, отклонившись от траектории, упала в окрестностях города Джабла. Ракеты, предположительно, были выпущены из города Бидама в провинции Идлиб.