«Языком трепать — не кирпичи таскать»: Ростов-на-Дону-2017

Таисия Тимофеева, , 06:07 — REGNUM

Жители Ростова-на-Дону подводят итоги уходящего 2017 года, основываясь не только на своих собственных наблюдениях, но и опираясь на данные сити-менеджером города-миллионника Виталием Кушнарёвым обещания. Как водится у ростовских градоначальников, заявления о светлом будущем подкрепляются неутешительными результатами. Так, в донской столице за полгода до проведения чемпионата мира по футболу царит полная разруха. В первую очередь это касается транспортного вопроса.

Город задыхается

Безусловно, ростовчане ожидали от бывшего министра транспорта Ростовской области (этот пост Виталий Кушнарёв занимал с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года) решения тех вопросов, которые терзают город-миллионник многие годы. Во-первых, это транспортные проблемы. Но, судя по всему, громкие заявления сити-менеджера в первые дни своего назначения не имели ничего общего с реальностью и стали лишь пиар-ходом.

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Чтобы борьба с дорожными заторами была эффективной, в ноябре 2016 года региональные чиновники выдвинули идею создания Центра управления пассажирскими перевозками, работа которого должна была начаться уже летом 2017-го. Но в намеченный срок этого не произошло так же, как не произошло и на момент выхода материала. Цель новой структуры заключалась в избавлении Ростова-на-Дону от постоянных пробок. Из областного бюджета на эти цели даже выделили 120 млн рублей. Но организации пока как не было, так и нет.

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Расплата за проезд

Не решили власти проблему пробок, зато решили вопрос с ростом платы за проезд в общественном транспорте. Вопреки желаниям горожан, несмотря на пикеты и множество обращений. Мало того, стоимость проезда выросла в один миг сразу на 6 рублей, такого резкого скачка до этого не бывало. Разве что стоимость поднималась 1 июня 2016 года, но по-божески — на 2 рубля.

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Ладно бы к повышению оплаты проезда транспорт был приведён в порядок, качество предоставляемых услуг повысилось, маршрутная сеть была бы налажена, тогда рост стоимости был бы оправдан. Нет же.

Чем недовольны люди?

Во-первых, горожане протестуют против огромных очередей на остановках в часы пик. Во-вторых, возмущение вызывает хамство водителей по отношению к пассажирам, курение в салоне. Столкнулись пользователи общественного транспорта с неработающими валидаторами, через которые оплата проходит со скидкой. Зачастую транспорт находится в ненадлежащем техническом состоянии: то асфальт видно через дырку в полу, то дверь не закрывается, то педаль газа не работает.

«Наш сайт собирает жалобы и передаёт в департамент, курирующий общественный транспорт. Но жаловаться хотят не все. Дальше обсуждений между собой дело не идёт. Раз жалоб мало, то и власти думают, что с транспортом всё не так уж и плохо. Есть телефоны «горячих линий», интернет-приёмные, чтобы достучаться до тех чиновников, которые обязаны эти проблемы решать. Корень проблем — в недостаточной активности граждан. Тем не менее водителей штрафуют, принимают меры, проводят инструктаж. Жёстких мер не принимают, так как в городе дефицит водителей. На самом деле транспортная система — это гораздо более сложный механизм, чем кажется», — считает главный редактор интернет-портала «Ростов-Транспорт» Игорь Негодаев.

Но здесь, по мнению экспертов, стоит учесть, что люди не жалуются не потому, что недостаточно активны, а так как не верят, что транспорт управляем.

Тому подтверждение заявление сити-менеджера, касающееся общественного транспорта, которое он сделал только к концу 2017 года:

«Мы разрабатываем новую оптимизированную маршрутную сеть в городе, она начнет действовать в следующем году. Мы будем корректировать маршруты и сокращать количество пересадок на длительных маршрутах, чтобы облегчить горожанам жизнь с точки зрения траты на проезд», — сказал Виталий Кушнарев (цитата из сообщества «Ростовский городской транспорт» «ВКонтакте»).

Транспортная реформа: куда ушли деньги?

В конце 2016 года на базе Донского государственного технического университета была начата работа над новой маршрутной сетью города-миллионника. На эти цели из муниципальной казны даже было выделено более 5 млн рублей. В ходе её создания внимание разработчиков было уделено сбору данных. В частности, анкетированию, которое позволило получить информацию о целях поездок, частоте поездок, виде используемого транспорта, а также его состоянии.

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В начале 2017 года ростовчане раскритиковали проект, и схема не прошла этап общественных слушаний. Эксперты ДГТУ предложили сократить число маршрутных такси в два раза. Их предлагается заменить автобусами большой вместимости. Пассажиры считают, что даже увеличение количества автобусов большой вместимости проблему нехватки общественного транспорта не решит. Администрация Ростова-на-Дону ответила на их негодование тем, что мнения и пожелания обязательно будут учтены, и схема будет доработана с их учётом. Но новый проект пока так и не был представлен.

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Авторы новой маршрутной схемы Ростова-на-Дону учтут критику горожан

Предложения активистов

Привести в нормальное состояние общественный транспорт можно, считают активисты. С удовольствием горожане пересели бы на общественный транспорт, если бы были выделены полосы для общественного транспорта. На данный момент часть из них заставлена припаркованными автомобилями, а потому автобусы, троллейбусы и маршрутные такси стоят в общей пробке, и здесь уже не до скорости.

Не один год активисты бьются также и за выделение полосы для трамваев, которые часто простаивают в пробках из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Многие просто игнорируют запрет езды по трамвайным путям, попадают в ДТП прямо посреди дороги, что также провоцирует заторы.

«В Казани — водители в костюмах, в Краснодаре — трамваи ходят по выделенным полосам, а в донской столице нахамят и ещё изобьют. С утра невозможно влезть ни в один транспорт, пассажиры вынуждены, как скот, запихиваться в транспорт», — считают горожане.

В это время пользователи социальных сетей негодуют и иронично подмечают:

«Терпите, холопы. Эту власть ваш любимый Царь поставил. Так что не возмущайтесь», — считает интернет-пользователь Егор С.

«Транспорт в ужасном состоянии. В 2018 году встречаем чемпионат мира, а город совсем не готов к этому событию», — пишет Арина З.

«Ушатали весь город, и за порядком не следит новый барак-менеджер города. Может, пора в отставку?» — задаётся вопросом Станислав И.

Точка кипения

Конец года в Ростове-на-Дону ознаменован требованием отставки градоначальника. С просьбой снять с должности Виталия Кушнарёва к президенту России Владимиру Путину обратился горожанин. Он пожаловался главе Кремля на отсутствие двусторонней связи с сити-менеджером и представителями администрации города-миллионника, а также на отсутствие результатов деятельности.

«Вот уже больше года, как мэром города у нас является господин Кушнарёв, который сразу наобещал решить все проблемы города и сделать много чего на его благо. Но, как известно, языком трещать — не кирпичи таскать. Я прошу снять Кушнарёва с должности и провести прямые выборы мэра, так как уже несколько назначенцев не оправдали себя», — считает ростовчанин Гаррик С.

В числе деяний Виталия Кушнарёва, оставшихся на словах, значатся повышение качества работы общественного транспорта, затянувшийся ремонт улиц Станиславского и Большой Садовой, массовая вырубка деревьев по всему городу, выдача разрешений на строительство домов без инфраструктуры, некачественный ремонт моста на улице Малиновского. Одним словом, недоволен горожанин работой сити-менеджера. И в этом его поддержали пока около 50 человек.