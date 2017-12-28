ЦИК дал добро Путину начать предвыборную кампанию

Москва, , 15:08 — REGNUM Действующий президент РФ Владимир Путин, который намерен принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года, может приступить к сбору подписей за свою кандидатуру. Разрешение официально начать избирательную компанию получено от Центральной избирательной комиссии. Решение принято на сегодняшнем заседании, 28 декабря.

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Названа дата рассмотрения ЦИК документов на выдвижение Путина

Также ЦИК зарегистрировал группу, поддержавшую самовыдвижение Владимира Путина, и дал кандидату разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

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Владимир Путин подал документы в ЦИК

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. Владимир Путин намерен вступить в предвыборную гонку в качестве самовыдвиженца. Соответствующий пакет документов Путин подал в ЦИК 27 декабря. Добавим, что кандидатам от партий надо собрать 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам — 300 тысяч подписей.

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Напомним, решение о выдвижении действующего главы государства в президенты члены инициативной группы приняли единогласно 27 декабря.