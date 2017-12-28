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Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о демаркации границы с Туркменией

Политика

Соглашение о демаркации казахстанско-туркменской границы было подписано 18 апреля 2017 года

Астана, 28 декабря 2017, 15:08 — REGNUM  Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения между РК и Туркменией о демаркации государственной границы, сообщает 28 декабря «Казинформ».

По словам главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, документ обеспечивает международно-правовое закрепление государственной границы между странами. Протяженностьказахстанско-туркменской границы составила 458,3 км. По всей линии границы установлено 330 пограничных знаков.

Стороны также договорились раз в 10 лет проводить совместную проверку обозначенной границы.

Министр добавил, что соглашение устраняет предпосылки для территориальных споров между странами и завершает международный процесс оформления границы.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о демаркации казахстанско-туркменской границы было подписано 18 апреля 2017 года в ходе официального визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан.

Стороны также подписали договор о стратегическом партнёрстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана одобрил договор о партнерстве с Туркменией

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Политическая жизнь Казахстана

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