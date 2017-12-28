Меркель — третья в антирейтинге немецких политиков

Берлин, , 15:02 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заняла третью строчку в рейтинге политических антигероев 2017 года. Таковы данные опроса, который институт изучения общественного мнения Kantar Emnid провел для изданий медиагруппы Funke.

Более половины опрошенных — 53%, сочли канцера и лидера ХДС неудачницей года. По мнению 41% респондентов, ее результаты всё же лучше, чем у конкурентов. При этом 62% избирателей ХДС/ХСС дали ей позитивную оценку, а 33% — негативную.

Лидером антирейтинга стал лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Его работа совершенно не впечатлила 67% немцев, 23% отдали ему предпочтение на фоне других политиков, еще 10% воздержались от оценки.

В лагере самой СДПГ результаты Шульца не намного лучше: его считают неудачником 47%, а 25%, напротив, довольны его работой.

На втором месте антирейтинга — лидер ХСС Хорст Зеехофер. По итогам года он проиграл остальным политикам — так считает 61% опрошенных, четверть респондентов видят в нем победителя. В стане соратников Зеехофера показатели примерно те же: 59% негативных оценок, 28% — позитивных.

Наибольшим авторитетом у немцев пользуется президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Положительно его оценивают 65% граждан, 19% поставили ему негативную оценку.

Таким образом, верхние строчки антирейтинга заняли представители всех трех партий, претендующих на формирование в ФРГ правящей коалиции. Опрос проводился с 18 по 21 декабря, его участниками стали 1005 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, который провели социологи службы YouGov по заказу агентства DPA показал, что 47% немцев хотели бы досрочной отставки Ангелы Меркель с поста канцлера. Видеть Меркель главой правительства еще четыре года в случае ее переизбрания хотели бы 36% респондентов.

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