Возможного убийцу брата экс-генпрокурора Киргизии арестовали в Бишкеке

Бишкек, , 15:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали главного подозреваемого в убийстве Улана Салянова — брата бывшего генерального прокурора Киргизии Аиды Саляновой. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Отмечается, что у задержанного 31-летнего жителя города Бишкек изъят пистолет Макарова со стертыми номерами, три магазина и 17 патронов к нему.

«Оружие с боеприпасами отправлено на экспертизу. Подозреваемый дает признательные показания. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию остальных участников данного преступления», — резюмировали в МВД.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 6 ноября 2017 года в новостройке «Кок-Жар» в столице Киргизии произошло разбойное нападение, в ходе которого был убит Улан Салянов — младший брат экс-прокурора, депутата Аиды Саляновой. Нападавшие дважды выстрелили в 42-летнего мужчину, после чего скрылись с места преступления.

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По мнению правоохранителей, это убийство не носит политического характера, поскольку убитый, как отмечают родственники Салянова, работал на станции техобслуживания автомобилей, был религиозным человеком и не интересовался политикой. Между тем, коллеги Аиды Саляновой из фракции «Ата Мекен» придерживаются прямо противоположного мнения.