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В Москве полиция задержала Илью Яшина

Политика

Его везут в ОВД Красносельского района

В Москве полиция задержала Илью Яшина
Bogomolov.PL
Илья Яшин

Москва, 28 декабря 2017, 14:50 — REGNUM  Сегодня, 28 декабря, в Москве полиция задержала Илью Яшина у его собственного дома. Об этом сообщил Яшин в своём твиттере.

Депутат Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин написал, что везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции.

24 декабря полиция уже останавливала муниципального депутата Илью Яшина возле его дома перед встречей в Лермонтовском сквере."Зачитали представление прокуратуры. Запрещают встречу с депутатами», — написал в твиттере написал его заместитель Дмитрий Таралов.

Читайте также: Яшин решил не проводить незаконную акцию оппозиции в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные депутаты Красносельского района Москвы во главе с Ильей Яшиным решили отменить запланированную ими ранее незаконную акцию оппозиции под видом праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере столицы.

Отметим, ранее в мэрии Москвы заявили, что не получали никаких заявок или уведомлений о переносе акции главы совета депутатов района Красносельский Ильи Яшина на проспект Сахарова.

Читайте также: Мэрия Москвы не получала заявок от Яшина о переносе акции 24 декабря

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