Глава «Укроборонпрома» не собирается уходить со своей должности

Киев, , 14:47 — REGNUM Несмотря на требование премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, глава «Укроборонпрома» Роман Романов не собирается уходить в отставку, сообщает 27 декабря «LIGA.net».

Согласно сообщению, Романов опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что он уже написал заявление на увольнение, а также заявил, что не будет покидать пост гендиректора украинского государственного концерна (ГК) «Укроборонпром».

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил Романову, что не намерен с ним больше работать и что подаст президенту Украины Петру Порошенко заявление о необходимости уволить главу «Укроборонпрома». По словам Гройсмана, Романов не выполнил поручение правительства — не выплатил задолженности по зарплатам рабочим «Николаевского судостроительного завода».

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Роман Романов был назначен главой «Укроборонпрома» в 2014 году, а также работал главой избирательного штаба Петра Порошенко в Херсонской области во время президентских выборов в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, «Укроборонпром» неоднократно был замечен в финансовых махинациях. Так, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о расследовании против госконцерна по делу о хищении $6 млн.

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