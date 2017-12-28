Армения пресекает въезд подозреваемых в связи с террористами иностранцев

Ереван, , 14:44 — REGNUM С начала года пресечен въезд в Армению 960 иностранцев, подозреваемых в связи с террористами, 95 иностранцев взяты под пограничный контроль, сообщили в Службе национальной безопасности Армении.

Несколько дней назад СНБ Армении запретила въезд в страну гражданину иностранного государства, который подозревался в контактах с международной террористической организацией. Как сообщает газета «Аравот», сведения которой в последствии подтвердили в СНБ Армении, в середине декабря в ереванском аэропорту «Звартноц» был задержан прибывший из Турции гражданин одной из стран Средней Азии, который был членом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По подозрению в связях с террористами, задержанный был отправлен обратно в Турцию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подразделений Службы национальной безопасности Армении был запрещен въезд в Армению гражданина иностранного государства, который подозревался в контактах с международной террористической организацией», — сообщила пресс-служба СНБ Армении в ответ на запрос газеты «Аравот».

В СНБ уточнили, что для предотвращения попыток нежелательных лиц, имеющих отношение к террористическим организациям, попасть на территорию Армении СНБ сотрудничает с коллегами из других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в убийстве российского солдата называл себя сторонником ИГ*