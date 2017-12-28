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Парламент Казахстана одобрил договор о партнерстве с Туркменией

Политика

Средняя Азия является для Казахстан приоритетным регионом

Астана, 28 декабря 2017, 14:45 — REGNUM  Парламент Казахстана ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Туркменией, сообщает 28 декабря «Казинформ».

По словам главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, Средняя Азия обозначена президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в качестве приоритетного направления внешней политики.

Туркмения стала четвертой страной Средней Азией, у которой с Казахстаном подписан договор о стратегическом партнерстве.

Ранее отношения между странами базировались на договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Новый договор направлен на углубление сотрудничества между Казахстаном и Туркменией в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами безопасности.

В рамках документа страны расширяют сотрудничество также в торгово-экономической сфере, в области транспорта, экологии, космоса, миграции и других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о стратегическом партнёрстве был подписан в ходе официального визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова в Казахстан 18 апреля 2017 года.

Туркменская сторона ратифицировала договор 11 сентября.

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Политическая жизнь Казахстана

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