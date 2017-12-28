ДНР: командование ВСУ использует перемирие для ротации войск

Донецк, , 14:35 — REGNUM Ротацию войск совершает украинская армия, пользуясь «новогодним» перемирием, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Киев вовсю пользуется предоставленными ему возможностями, заменяя войска на линии фронта, восполняя материальные запасы армии, подвозя новые боеприпасы и оружие, а также укрепляя оборону на всей линии фронта.

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Напомним, «новогоднее» перемирие было объявлено 23 декабря перед новогодними и рождественскими праздниками. В результате обстрелы Донбасса не прекратились, но их число существенно уменьшилось. Тем не менее, как показывает практика, обычно перемирие в Донбассе продолжается несколько недель, после чего стороны вновь возобновляют обстрелы в прежнем режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), раня мирных жителей и повреждая инфраструктуру населенных пунктов. А по заявлениям ДНР, ранее возле границы республики некоторое время находился украинский боевой вертолет Ми-24.

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