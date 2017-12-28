Вслед за США: Киев верит, что ЕС также будет поставлять оружие

Киев, , 14:29 — REGNUM Решение администрации США о поставках летального вооружения на Украину подтолкнет европейские правительства к тому же, заявил 28 декабря глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

"Будет решение Администрации Дональда Трампа — другие правительства не замедлят», — сказал Пристайко.

Он также сообщил, что без решения США союзники в ЕС на подобный шаг не решились бы.

«Каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам всё ещё не может решиться на этот шаг», — пояснил представитель Украины.

По его словам, США пошли навстречу Украине по ограниченному объему вооружений, но затем может быть принято решение о массовых поставках оружия, чего ожидают украинские власти.

Напомним, в декабре 2017 года Белый дом одобрил поставки вооружений ВСУ на сумму $41,5 млн. На Украину будут поставлены переносные противотанковые системы (ПТРК) FGM-148 Javelin, самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1 и боеприпасы.

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Общая сумма военной помощи Украине, в соответствии с военным бюджетом США, составит $350 млн.

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Нынешние власти Украины для получения военного контракта с США продолжают нагнетание истерии в международном сообществе, связанной с пресловутой «российской агрессией». При этом действующий политический режим был установлен в стране в результате вооруженного переворота в 2014 году.

Пришедшие на волне «майдана» к власти откровенные фашисты развязали братоубийственную войну и геноцид в Донбассе, после чего жители двух республик восстали против осуществляемой Киевом преступной политики.

Несмотря на ежедневные атаки киевских силовиков, продолжают удерживать оборону. Вооружения, которые американцы намерены передать украинцам, будут направлены не против пресловутой «агрессии», а для окончательного подавления сопротивления в ДНР и ЛНР.

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