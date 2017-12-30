Приднестровье: государство в «двойной блокаде»

Тирасполь, , 01:07 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский видит вектор развития в открытости, прозрачности, в дальнейшем укреплении Приднестровья как социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Оценивая текущее состояние и потенциал приднестровской армии при условии угроз конфликтов, президент подчеркнул, что Приднестровье не намерено ни на кого нападать, исходит из оборонной доктрины и поддержания национальной безопасности. Однако армия имеет определяющее значение для безопасности всякого государства:

В целом считаю наличие в ПМР боеспособной армии, закаленной боевыми действиями 1992 года, очень важным сдерживающим фактором для некоторых горячих голов. Не менее значимым фактором для мира в регионе являются и миротворческие силы России», — сказал Красносельский.

Народ Приднестровья не желает вновь становится полем битвы за чужие корыстные интересы. Между тем, государство продолжает находиться в состоянии «двойной блокады» со стороны Молдавии и Украины. Экономические убытки значительны: только от совместного контроля на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» ПМР теряет $38 млн, что составляет 6% ВВП.

О том, хватит ли о государства сил на удержание социальной ориентации приднестровской экономики, читайте в статье: Вадим Красносельский о Приднестровье: «полное ведро» или «разбитое корыто»?

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Ганжи о ситуации в Восточной Европе.