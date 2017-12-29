Президент Литвы по-прежнему лжёт

Вильнюс, , 02:04 — REGNUM В рождественском интервью президента Литвы Дали Грибаускайте проскочило сенсационное высказывание о важности добрососедских отношений с Россией. Откуда взялся такой намек на смену курса и означает ли он что-нибудь помимо риторики, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Вспоминая предыдущие перлы Грибаускайте, не стеснявшейся в нагнетании образа врага при описании современной России, удивляешься внезапно постигшему ее миролюбию. Возможно, смысл происходящего можно найти в цитате из ее речи: «торговать, а не воевать». Литва, искавшая себя в Европе, надеявшаяся на непрерывную поддержку США, постепенно приходит к разбитому корыту. Грибаускайте провалила собственную мечту о карьере в Брюсселе. Ставка на Штаты оставалась чуть ли не последним шансом литовской политики продвинуться на стратегическом направлении. Но внезапно и здесь произошло событие, ломающее предыдущий вектор.

Литва осудила США за перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Жест был настолько неожиданный, что даже литовский МИД в своих комментариях развел руками. Возможно, в такой ситуации Литва бросится «во все стороны», забрасывая крючки и на российскую территорию в надежде «а вдруг простят?». Но можно ли простить сравнение современной России с фашистской Германией?

Читайте подробности: «Лживое примирение»: что стоит за «сменой пластинки» Грибаускайте?

Читайте также другие статьи Олега Михайлова о российско-литовских отношениях.