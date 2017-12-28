Алтайский политик: не перенести ли министерства РФ в различные города?

Барнаул, , 13:21 — REGNUM Хотя референдуму по переносу столицы республики Коми из Сыктывкара в Ухту не суждено пока состоятся из-за недостоверных подписей, тема административно-территориального деления России представляется интересной секретарю Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидату философских наук Владиславу Вакаеву.

Читайте также: Ухта не станет столицей Коми: референдум запрещен

«Действительно, перенос столицы страны или региона выступает мощным фактором для развития нового административного центра. Как правило, эта технология используется для того, чтобы «подтянуть» отстающие территории. В Алтайском крае идея переноса столицы высказывалась в связи с планами по объединению с Республикой Алтай. Чтобы никому не было обидно, предлагалось столицей такого объединенного субъекта сделать город Бийск.

Без сомнения, это открыло бы второму по величине городу края второе дыхание, дало бы новый импульс для развития как наукограда, так и туристической отрасли региона в целом. Но нужно понимать, что такое решение станет фатальным для нынешнего краевого центра. Барнаул, растерявший свой промышленный потенциал, во многом живет благодаря тому, что выполняет роль административного центра довольно крупного региона. Если у него забрать эти функции, стремительной деградации города не миновать.

Ведь это не только потеря нескольких тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. В Барнаул для решения всевозможных административных вопросов едут десятки тысяч жителей края. Они везут сюда и свои деньги, останавливаясь в гостиницах, пользуясь услугами общепита, становясь клиентами торгово-развлекательных центров. Сокращение этого потока людей (и их денег) приведет к лавинообразному сворачиванию экономики города», — считает Владислав Вакаев.

А вот идея переноса резиденции полномочного представителя президента ему представляется весьма интересной и требующей обсуждения.

«Я понимаю, почему полпредство Сибирского федерального округа расположено в Новосибирске — так проще и удобней. Но этот город и так является ведущим финансовым, торговым, логистическим, культурным центром Сибири. Зачем мы еще больше поддерживаем его отрыв от других регионов? Почему бы не перенести полпредство, а также представительства других федеральных органов власти в Барнаул? Это даст нашему краю дополнительный толчок в развитии. Кстати, это переведет в практическую плоскость и пока виртуальные идеи о создании большой Сибирской агломерации», — отметил политик.

Как и другие алтайские эксперты, ранее высказывавшиеся по этой теме, Владислав Вакаев полагает, что если уж и говорить о переносе столицы, то начинать надо с федерального уровня.

«Лично мне нравится идея «децентрализации» — переноса министерств в различные города России. Сегодня Москва слишком сконцентрировала у себя все ресурсы. Это становится фактором, разрушающим единство страны. Формирование новых административных центров позволит «вытащить» из Москвы в регионы и квалифицированные кадры, и деньги», — заявил Владислав Вакаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета, доктор юридических наук Антон Васильев полагает, что федеральным властям есть над чем задуматься в плане реализации новых проектов по административно-территориальному делению. Только в этом вопросе должна быть несколько другая логика — децентрализация — а не просто искусственный перенос столиц.

Читайте также: Алтайский учёный: Децентрализация, а не искусственный перенос столиц

Кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский, который в августе 2015 года вместе вместе с преподавателем АлтГУ Романом Неприятелем поставил Дмитрию Медведеву двойку по географии (за обоснование сокращения часовых поясов в нашей стране) считает, что столицу можно вообще с нуля построить, «если кое-кого слишком нахапавших раскулачить».

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский учёный: «Другое дело — перенос столицы из Москвы»