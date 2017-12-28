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В России чиновники с жиру бесятся, простые граждане выживают: Радио REGNUM

Политика

Пока министры получают миллионы, жители России мечтают о здоровье и достатке

В России чиновники с жиру бесятся, простые граждане выживают: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2017, 14:00 — REGNUM  

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