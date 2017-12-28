В России чиновники с жиру бесятся, простые граждане выживают: Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2017, 14:00 — REGNUM
- Квалифицирован как теракт: последние данные о пострадавших во время взрыва в Петербурге;
- Сама себе враг: почему Украина стала «страной года»;
- «Важная гуманитарная победа»: обмен пленными в Донбассе можно считать успешным;
- Кто почём: сколько получают министры и чиновники;
- Верят в чудеса: о чём мечтают взрослые жители России.
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