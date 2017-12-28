Анна Алябьева, , 17:23 — REGNUM

Новосибирская область — из тех регионов, где и политическая, и общественная жизнь кипит. 2017 год не стал исключением. Год принёс жителям области тарифную победу и новые скандальные разбирательства вокруг мусора и моста, которые сыграли свою роль и в смене главы региона.

Против «тарифного ярма»

В самом начале года новосибирцы одержали, наверное, одну из самых важных и знаковых побед — сняли «тарифное ярмо», которое им хотели надеть местные власти.

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Люди не захотели мириться с тем, что вместо рекомендованных федеральным центром 4% губернатор области (тогда ещё Владимир Городецкий — прим. ИА REGNUM ) решил повысить тарифы на услуги ЖКХ в регионе в среднем на 15%.

Многотысячные и многочисленные акции протеста, которые проходили на протяжении почти пяти месяцев, письма и заявления, просьбы о проверках в итоге привели к тому, что глава области внёс изменения в подписанное им ранее постановление и оставил повышение на уровне 4%. Хотя есть мнение, что на руководство области повлияла не столько активность граждан, сколько давление «сверху». Однако это не помешало жителям области почувствовать свою влиятельность и поверить в возможность менять решение властей именно таким способом. Это в будущем проявится и в других скандальных вопросах.

Таким образом, в начале 2017 года в Новосибирске был создан важный прецедент — местные власти были вынуждены отменить уже принятое решение социально-экономического характера.

Против мусорной концессии

Следующим решением властей, против которого объединились новосибирцы, стало концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов с полигонами. Новосибирские власти уже давно бьют тревогу — полигоны, куда вывозится мусор с территории Новосибирска, переполнены, нелегальных свалок уже сотни, а потому городу, да и области, просто необходим мусороперерабатывающий завод. Заявление было сделано ещё несколько лет назад. Однако в 2017 году оно стало особенно актуальным. Согласно федеральному закону, региональные власти до 1 января 2017 года должны были разработать территориальную схему, выбрать регионального оператора и установить тариф для населения. Затем действие ФЗ передвинули. Но новосибирские власти решать вопрос с мусором решили через реализацию концессионного соглашения, сроком на 40 лет.

Согласно планам, концессионер должен был построить на территории Новосибирской области два мусороперерабатывающих завода с полигонами. Со временем заводы превратились в мусоросортировочные комплексы с полигонами. Ни способ реализации проекта, ни место расположения мусорных полигонов новосибирцев не устроило. Не только экологи и дачники возмутились, но и многие депутаты — как городские, так и областные.

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Несмотря на возмущения, мусорная была концессия заключена. Сторонами договора выступают правительство Новосибирской области и компания «Экология — Новосибирск». Цифры по проекту следующие: объём инвестиций — 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет, гарантированный доход концессионера — 121 миллиард рублей.

Основные претензии по этому соглашению сводятся к возможному росту тарифов на вывоз мусора для населения, слишком близкому расположению мусорных полигонов к аэродромам и реке Издревой и, конечно, к гарантированному доходу концессионера и прописанным параметрам и объёмам.

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Претензии эти неоднократно выводили людей на улицы с плакатами в руках, а разные взгляды на вопрос вызывали споры в горсовете Новосибирска и в Законодательном собрании области. Скандальные разбирательства по «мусорной афере» называются одной из причин досрочной отставки губернатора Владимира Городецкого, чьё имя до сих пор упоминается в рамках мусорного разбирательства не иначе как #городецкийзло.

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Пришедший ему на смену Андрей Травников пообещал расторгнуть невыгодное экономически и опасное экологически концессионное соглашение. Однако, пока дальше обещаний дело не продвинулось, и мусорный вопрос плавно переходит на 2018 год.

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Против платного моста

Та же судьба и у мостовой концессии. В начале августа 2017 года новосибирские власти представили макет платного моста через реку Обь в областной столице. Этот мост сразу же разделил новосибирское общество и политические круги на две противоборствующие стороны. Причём на обеих сторонах оказались и депутаты горсовета Новосибирска и Законодательного собрания. Ценовой вопрос проекта (в ценах 2015 года) со всеми развязками составлял около 35 млрд рублей (такая цифра звучала на официальном уровне). При пересчёте на цены второго квартала 2017 года удорожание предположительно составит порядка 10%. Планируемый расчётный трафик за 20-летний период концессии по мосту — 84 тыс. автомобилей в день, в пиковой нагрузке — 112 тыс. машин в день. И такие цифры вызывают немало сомнений. Например, бесплатный Бугринский мост, запущенный в эксплуатацию ещё в 2014 году, до сих пор не заработал в полную силу. Вопрос: будет ли тогда платный мост востребован у горожан и гостей Новосибирска при цене примерно 100 рублей за проезд легкового автомобиля.

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Но главный вопрос, который сегодня звучит из уст противников концессии, — почему при выделении 26 млрд рублей из федерального центра мост нужно строить через концессию? Острее всего финансовая сторона показала себя после того, как под натиском общественности и некоторых депутатов гарантированный доход концессионера был сокращён с 91 млрд до 49 млрд рублей.

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Несмотря на все возражения, власти Новосибирской области всё же подписали концессионное соглашение о строительстве четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске. Подпись в документе от имени правительства области поставил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, от имени концессионера — глава группы «ВИС» Игорь Снегуров. Церемония подписания прошла в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя — 2017» 6 декабря.

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В свою очередь новосибирские общественные активисты подготовили открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с «мостовой аферой». Против реализации этого проекта выступает и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который назвал концессионное соглашение «долговой кабалой».

Станет ли «долговая кабала» реальностью или новосибирцам удастся изменить условия договора — предстоит узнать уже в следующем, 2018 году.

Против власти или #городецкийзло

Как и имя нового губернатора региона, выборы которого намечены на сентябрь 2018 года.

Весь 2017 год новосибирцы в прямом смысле боролись с решениями теперь уже экс-главы области Владимира Городецкого — все «концессионные аферы», о которых сегодня спорят в регионе, как и тарифное противостояние, начинались при власти Городецкого. Неоднократно на акции протеста люди выходили с требованиями об отставке губернатора.

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Поначалу ему удавалось сглаживать острые углы: он пошёл навстречу новосибирцам и поменял своё же решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ, были попытки выстроить диалог и по мусорной и мостовой концессиям. Но это не помогло снизить напряженность в регионе. Было высказано значительное число претензий к работе как лично Городецкого, так и областной исполнительной власти в целом. Реакция же на критику была не совсем удовлетворительной — власть зачастую находилась в глухой обороне. Нарастающий политический кризис был замечен и федеральными экспертами, новости о противостояниях, акциях протестов, недовольство новосибирцев властью неоднократно появлялись в федеральных СМИ. И, видимо, «сверху» всё же решили, что в таком политически активном регионе, как Новосибирская область, назрела необходимость смены власти. Срок полномочий Владимира Городецкого истекал в 2019 году, но мольбы новосибирцев были услышаны раньше — 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин отправил в досрочную отставку Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Андрей Травников, мэр Вологды.

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И хотя значительная часть новосибирского общества ратовала за отставку Городецкого, Травникова в регионе приняли, мягко говоря, холодно. Но с надеждой.

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До того момента, пока врио губернатора не стал затягивать с теми же вопросами, что и Городецкий. На сегодняшний день ни одна из острых концессионных тем не нашла общего решения — недовольство постепенно начинает нарастать и вокруг Травникова. Мостовой и мусорный вопросы перешли на год грядущий, так же, как и вопрос руководства областью. На сегодняшний день претендентами на пост губернатора Новосибирской области называются мэр Новосибирска Анатолий Локоть и собственно Андрей Травников. И многие эксперты считают, что у Локтя большие шансы. Впрочем, и в победу Травникова на выборах верят многие. Правда, пока не один из них не подтвердил своего решения участвовать в выборной кампании. Хотя, по мнению Травникова, здесь и без слов должен быть понятен ход событий.

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А потому 2018 год для Новосибирской области обещает быть ещё более насыщенным на события и ещё более интересным, как в политической, так и в общественной сферах.

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