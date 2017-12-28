Глава Крыма рассказал, кому еще грозит отставка

Симферополь, , 12:29 — REGNUM В Крыму не исключены новые отставки в муниципальных и республиканских органах власти. Об этом заявил 28 декабря во время пресс-конференции глава региона Сергей Аксёнов.

Он сообщил, что за последние три года своих постов лишились 39 республиканских руководителей и 11 глав муниципальных образований. Такая политика будет продолжена.

Аксёнов подчеркнул, что речь идет о неспособности должностных лиц «выполнить свои обещания». Он также пообещал оценку деятельности всех органов власти.

По словам главы региона, вопросы возникают к министерству строительства и архитектуры. Поводом является ситуация на предприятии «Крымжелезобетон», работникам которого на протяжении пяти месяцев задерживали зарплату.

Результаты работы главы министерства Сергея Кононова будут подвергнуты анализу. Речь идет о проблеме самовольных построек в пляжной зоне приморских городов и заповедных зонах, пояснил Аксёнов.

Анализ будет проведен в ближайшие дни. Если потребуется, первым лицам минстроя будет дана оценка, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Аксёнов объявил об увольнении заместителя главы министерства строительства Крыма Владимира Локтионова. Локтионов курировал предприятие «Крымжелезобетон», где произошли задержки зарплаты.

21 декабря свой пост покинул министр экономического развития региона Андрей Мельников. Об отставке он попросил сам. Преемником Мельникова стала его первый заместитель Наталья Чабан.

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