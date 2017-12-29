Кастрюля на голове — это навсегда: майдан

Киев, , 01:04 — REGNUM Главным итогом 2017 года для Украины являются те изменения, которые произошли в массовом сознании ее граждан, считает украинский политолог Сергей Белов. О том, с какими мыслями и чувствами подходят украинцы к 2018 году, эксперт рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Прозрение украинцев принесло им разочарование и депрессию. Через четыре года смуты большинство населения догадывается, что оптимистично начавшийся процесс привел только к смене одних властных жуликов на других, гораздо худших. Вместо повышения уровня жизни — обнищание и бегство и страны миллионов людей. Внешнее управление, в которое окончательно влезла Украина, разрушает промышленность и оставляет без работы тех, кто еще вчера надеялся на улучшение ситуации. Но сознаться в своих ошибках у тех, кто на своих руках внес нынешнюю власть в правительственные кабинеты, нет сил, а у их противников нет политической воли больше той, которая выражается всего лишь в злорадстве.

«Оказалось, что за дверью в Европу находится стена, пробить которую невозможно. Сегодня всем стало очевидно, что с Россией Украина разругалась, в Европу не вошла, во власти находятся воры. Желания сбылись, но лучше бы они не сбывались. Украинцы оказались в ловушке своих собственных заблуждений. Именно по этой причине не наблюдается массовой эйфории от того шоу, которое устраивает в Киеве Саакашвили. С тем, что свергать Порошенко надо, — все согласны, а вот ради чего — не знает никто. На финише не видна «морковка», которую украинцы получат в случае очередного переворота. А «достоинством» они «объелись» уже после евромайдана», — считает Белов.

Европейские официальные лица уже относятся к порошенковской Украине, чем то было при Януковиче. Всё это вместе взятое, однако, не означает, что положение близко к счастливому финалу.

«Если человек родился с кастрюлей на голове, то это на всю жизнь. Потому я бы рекомендовал россиянам не тешить себя иллюзиями на тему «прозрения» украинцев, — говорит эксперт. — Скакуны не прозревают, они устают прыгать. Как была страна расколота на два лагеря, так и осталась расколотой».

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