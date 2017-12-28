Прикрывающий базу Хмеймим «Панцирь-С1» сбил две ракеты террористов

Дамаск, , 12:21 — REGNUM Российские военные отразили ракетное нападение на авиабазу Хмеймим Вооруженных сил РФ в Сирии. Из зенитного комплекта «Панцирь-С1» были уничтожены две выпущенные террористами ракеты, сообщило 27 декабря издание Al Masdar News.

По имеющимся данным, боевики выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил две летящие цели, а ещё как минимум одна ракета взорвалась вдали от авиабазы в районе города Джабла. Сообщается, что после обстрела вертолеты российских ВКС были подняты в воздух для патрулирования района, откуда стреляли нападавшие.

В настоящее время база Хмеймим продолжает работу в штатном режиме, официальной информации от Минобороны России по поводу произошедшего на текущий момент не поступило.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-С1» — уникальная в своем роде машина, прообразом которой являлась знаменитая «Шилка», с успехом применявшаяся Советской армией еще в Афганистане. Первый образец «Панциря» был продемонстрирован военным еще в 1994 году, однако тогда его характеристики оставили военных равнодушными.

«Панцирь-С1» пережил «второе рождение» в 2006 году, став гораздо более совершенной и грозной машиной. В настоящее время ЗРПК «Панцирь-С1» — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, летящими на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км. на высоте от 5 м до 15 км.

Кроме этого, данный ЗРПК может бороться с легкобронированной техникой и живой силой противника. Это комплекс практически мгновенно может обнаружить и уничтожить самолет, вертолет, крылатую ракету или управляемую авиабомбу.

Радиолокационная станция обнаружения цели «Панциря» может «вести» сразу до двадцати объектов, а также определять тип цели и ее государственную принадлежность.

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