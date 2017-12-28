Герои и антигерои воронежской политики: итоги 2017 года

Воронеж, , 11:31 — REGNUM Жители Воронежа надеются, что 2018 год окажется лучше, чем уходящий 2017-й, а «человеком года» считают теперь уже бывшего губернатора Алексея Гордеева. Таковы результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас». Опрос проводился с 1 по 5 декабря методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 600 человек, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

В целом 2017 год воронежцы завершают на более позитивной ноте, чем предыдущий 2016-й. 23,8% участников опроса считают, что уходящий год для страны в целом был лучше предыдущего, примерно столько же — 23% — уверены, что 2017-й оказался хуже предшественника. По оценке 48,4% опрошенных, 2017-й год стал таким же, как 2016-й.

«Три года подряд (с 2010 до 2013 годы) позитивные социальные оценки преобладали над негативными, но в 2014 году положительная тенденция была сломлена, и негативные оценки взяли верх. В 2015 году преобладание отрицательных оценок года над положительными было весьма серьезным (48/21). Потом разрыв между ними пошел на спад и в 2016 году составил 36/21. Таким образом, негативные оценки положения страны не уступали своего лидерства до конца 2016 года. Но в 2017 году позитивные социальные оценки, наконец, одержали робкую победу: 24/23», — рассказал директор ИОМ «Квалитас» Александр Романович.

А вот процент воронежцев, которые позитивно оценили уходящий год лично для себя, больше — 29%, причем 44,5% из них молодые люди от 18 до 29 лет. Для 28,3% участников опроса 2017 год оказался хуже, чем 2016-й. Для 41,5% уходящий год оказался таким же, как и предыдущий.

Что касается наступающего 2018 года, то большинство воронежцев всё же настроены оптимистично — 47% участников опроса уверены, что новый год для России будет лучше предыдущего. Впрочем, 13% респондентов придерживаются противоположного мнения, еще 28% полагают, что особых перемен не будет. Среди оптимистов преобладают молодые люди до 29 лет — 52,3%. Среди пессимистов большинство — 17,5% — люди в возрасте от 50 до 59 лет.

55,5% опрошенных всё же надеются, что лично для них новый 2018 год окажется лучше 2017-го. Уровень оптимизма воронежцев напрямую зависит от их возраста и благосостояния: среди молодых людей до 29 лет уверенность, что 2018 год будет лучше, выразили 71% опрошенных, среди обеспеченных воронежцев — 67%. Между тем 9,2% участников опроса опасаются, что 2018 год для них может оказаться хуже. Каждый четвертый респондент рассчитывает, что особых перемен 2018 год не принесет.

Также участников опроса попросили назвать главное позитивное событие уходящего года. Большинство — 39% — называли события своей личной жизни, 28% — события в стране и мире, лишь 3% — события в Воронеже и 2% — события, касающиеся спорта.

27 человек из 600 опрошенных главным позитивным событием 2017 года назвали окончание войны в Сирии. 17 человек в этом году обрадовало снижение протестной активности в России. 11 человек — завершение строительства Керченского моста. Еще 20 участников главным событием года назвали победу России над США в «некой необъявленной войне». 13 человек уверены, что жить в России в целом стало лучше. Трое участников опроса посчитали хорошим событием прощение Россией долгов другим государствам.

В числе позитивных событий в городе воронежцы назвали ремонт дорог, строительство новых скверов, проведение Платоновского фестиваля и даже строительство метро.

Важными событиями для некоторых воронежцев стали Кубок Конфедерации по футболу, чемпионат мира по футболу, выступление чемпионки мира фигуристки Медведевой, допуск к олимпийским соревнованиям наших спортсменов, завоевание ФК «Спартак» титула чемпиона России.

Но большинство всё же сосредоточены на личных событиях: 56 человек рассказали о рождении детей, внуков, племянников. 30 человек главным событием года назвали свадьбу. Для 22 человек этот год запомнится удачными приобретениями — люди покупали квартиры, машины, гаражи. Для 13 опрошенных самым запоминающимся событием года стала поездка в отпуск, а 17 участников опроса просто счастливы тем, что все близкие здоровы. Самым оптимистичным ответом, по мнению социологов, стало заявление: «Я жив!».

«Если позитивные события чаще были связаны с личной жизнью горожан, то негативные — с тем, что происходит в стране и в мире (29%). В личной жизни, конечно, тоже были огорчения, но их было меньше (23%). Еще реже респонденты называли негативные события, происшедшие в городе (4%) или в спорте (3%)», — пояснил Александр Романович.

Так, почти 60 участников опроса переживают в связи с продолжающейся войной на Донбассе и напряженных отношениях с Украиной. Для 49 человек самым неприятным событием года стал рост коммунальных тарифов и налогов. Многие назвали теракты, техногенные и природные катастрофы, а также пуск ядерной ракеты Северной Кореей. Воронежцев также беспокоит усиление агрессии против России со стороны западных государств. 19 человек расстроились из-за обвинений российских спортсменов в допинге: воронежцы уверены, что спортсменов обидели несправедливо, при этом юристы «очень плохо заступаются за них».

Расстроились воронежцы из-за отмены «народного маршрута», отсутствия роста зарплат, коррупции, введения платных парковок в городе. Причиной недовольства стала даже погода.

Многие воронежцы поделились и тяжелыми личными переживаниями уходящего года — это потеря близких, болезни, потеря работы и проблемы с бизнесом, семейные ссоры.

Также участников опроса просили назвать политика, оказавшего наиболее сильное влияние на процессы в России: по мнению 60% респондентов таким человеком является президент РФ Владимир Путин. Впрочем, именно Путин являлся для воронежцев «политиком года» с 1999 по 2010 и с 2012-го. В 2011 году он уступил лидерство Дмитрию Медведеву. В числе тех, кого называли воронежцы, оказались также Шойгу, Зюганов, Медведев, Жириновский и даже Навальный, но ни один из названных политиков не смог получить больше двух процентов голосов. По одному человеку из 600 участников опроса назвали патриарха Кирилла, губернатора (теперь уже бывшего) Алексея Гордеева, депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова, а также президента США Дональда Трампа.

Человеком 2017 года, по мнению воронежцев, стал теперь уже бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (опрос проводился почти за три недели до того, как стало известно о его отставке) — его имя назвали 25,2% опрошенных. Впрочем, глава региона лидировал в опросах с самого момент своего назначения в 2009 году. Пик его популярности приходится на 2014 год, тогда за него проголосовали 44% воронежцев.

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Врио губернатора Воронежской области (а на момент опроса — мэр Воронежа) Александр Гусев по итогам 2017 года набрал 0,8% (1,5% — в 2016 году), оказавшись на третьем месте. На втором с 1,5% голосов — депутат Госдумы Сергей Чижов. Последние места разделили с результатом в 0,3% глава фракции КПРФ в облдуме Сергей Рудаков и ректор Воронежского госуниверситета, также депутат облдумы Дмитрий Ендовицкий.

«Вопрос задавался без подсказки ответов, соответственно, мы и получили обширный перечень персоналий — от губернатора до участкового врача или отдельных преподавателей. Всего было названо около 40 фамилий. При этом 18% опрошенных сочли, что в уходящем году не было кандидатур, достойных звания «человека года». Ещё 48% респондентов затруднились дать содержательный ответ на поставленный вопрос», — прокомментировал Александр Романович.