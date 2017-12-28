National Interest: Китай может ударить по Тайваню в ответ на атаку на КНДР

Пекин, , 10:46 — REGNUM В следующем году кризис вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, скорее всего, по-прежнему будет играть центральную роль в Северо-Восточной Азии. Однако ситуация не будет ограничиваться вопросом непосредственного наличия у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет. Напротив, немаловажное значение здесь будет иметь и то, к каким последствиям приведут те или иные шаги Вашингтона. И главным фактором здесь является Китай, от реакции которого на войну США с КНДР будет зависеть будущее Корейского полуострова, пишет Майкл Коул в статье для американского издания The National Interest.

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Хотя можно утверждать, что холодная война между Вашингтоном и Москвой так и не прекращалась, в том же, что идеологическое противостояние в Восточной Азии никогда не ослабевало, даже усилившись с ростом мощи Китая и его стремлением сместить США с роли гегемона в Индо-Тихоокеанском регионе, сомнения нет никаких. Помимо того, что Корейская война 1950—1953 годов стала тем, что, по мнению ряда экспертов, втянуло Китай в это противостояние с США, она также связана с определенным унижением Пекина, символом которого стало решение бывшего президента США Гарри Трумэна разместить Седьмой флот США в Тайваньском проливе для предотвращения разрастания конфликта на весь регион.

Это унижение повторилось в 1995—1996 годах, когда во время Третьего кризиса в Тайваньском проливе в ситуацию вмешался флот США. Многие уверены, что именно это событие стало толчком для Коммунистической партии Китая начать активную модернизацию собственных вооруженных сил.

Мучительным напоминанием об этом унижении стал суверенитет Тайваня, между которым и КНР с помощью США дважды пролегала непреодолимая черта, поэтому высока вероятность того, что Пекин воспользуется любой возможностью для исправления этой ситуации. И прекрасным шансом для этого может стать военная операция США против КНДР.

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Так, отмечает автор, вместо того чтобы выступить на стороне Пхеньяна в прямом — и способном обернуться катастрофой для Пекина — противостоянии с США, КНР может воспользоваться моментом для нанесения удара по Тайваню. При этом США, занятые решением и без того сложнейшей задачи на Корейской полуострове, вряд ли смогут отправить на защиту острова значительные силы, тем более в условиях наличия у Китая потенциала запрещения доступа.

Война на два фронта в Восточной Азии — против КНДР и в Тайваньском проливе — станет серьезным вызовом для военных США. Россия, которая так же, как и КНР, заинтересована в ослаблении глобальных позиций США, может помочь Пекину в ходе войны на Корейском полуострове, начав создавать проблемы Белому дому на собственном «заднем дворе», например, на Украине. В результате этого Вашингтон может оказаться вынужденным участвовать в трех одновременных конфликтах вместо одного.

И рост активности китайских военных, который имел место в последние несколько месяцев, указывает на то, что Пекин предупреждает Вашингтон, что нападение США на Пхеньян приведет к ответным шагам Китая в других местах. Подобный шаг, несмотря на огромные риски, сопряжен с меньшими издержками, чем прямое столкновение с США на Корейском полуострове.

К тому же, подчеркивает автор, оправдать свои действия Пекин может, сославшись на необходимость противодействия агрессии США в регионе. Так, результатом успешной операции против КНДР станет оккупацию ее территории военными США и их союзников, что лишь укрепит структуру сдерживания Китая. В связи с этим Пекин будет искать способы выхода из сложившейся ситуации.

Хотя невозможно, заключает автор, с точностью предсказать, каким будет ответ Китая на операцию США против Северной Кореи, всё же наиболее логичным для Пекина шагом станет нападение на Тайвань. Таким образом Китай не только сможет залечить две исторические раны, нанесенные Вашингтоном, но и решить внутриполитическую проблему репутационных издержек, связанных с бездействием на фоне вторжения США на территорию Северной Кореи. В любом случае Тайвань ожидает один из самых непростых периодов в его истории.

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