Путин назвал взрыв в магазине Петербурга терактом

Москва, , 10:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащим, которые служили в Сирии.

Напомним, накануне около 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекрёсток» сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом». Рассматриваются все возможные версии взрыва.

Координацию работы правоохранителей в связи с ЧП осуществляет Национальный антитеррористический комитет.