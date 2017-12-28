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Путин назвал взрыв в магазине Петербурга терактом

Политика

Накануне около 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекрёсток» сработало неустановленное взрывное устройство

Путин назвал взрыв в магазине Петербурга терактом
Иллюстрация: Национальный антитеррористический комитет
Последствия взрыва в магазине Санкт-Петербурга

Москва, 28 декабря 2017, 10:41 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащим, которые служили в Сирии.

Напомним, накануне около 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекрёсток» сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом». Рассматриваются все возможные версии взрыва.

Координацию работы правоохранителей в связи с ЧП осуществляет Национальный антитеррористический комитет.

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Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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