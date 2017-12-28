Российских школьников учат «пламенному патриотизму» — Le Figaro

Париж, , 10:40 — REGNUM В российских школах всё больше внимания уделяется воспитанию «пламенного патриотизма», что приводит к «конфликтам родителей и руководства школ», утверждает французская газета Le Figaro.

По данным издания, военные фильмы, песни и праздники стали «привычной частью школьной жизни», а на выступлениях дети поют «о драконах США и Европы на фоне патриотических клипов».

Однако, как утверждает издание, не все родители одобряют такие инициативы. Так, мама одного из учеников отказалась от участия своего сына в коллективном фото в военной форме с оружием в руках, пишет автор публикации.

В статье также говорится о том, что на развитие программы патриотического воспитания с 2016-го по 2020 год было выделено 1,66 млрд рублей, направленных на «формирование у граждан необходимости защиты Отечества и подготовке к военной службе».

Автор статьи отметил, что один из самых любимых праздников у российских детей — День Победы, когда, «как и во времена комсомола, школы участвуют в шествии «Бессмертный полк».

«Среди новых участников этого шествия — некто Владимир Путин, глава вооружённых сил, которого в музыкальном клипе с участием детей в камуфляже, снятом в его честь одним из российских депутатов, называют «дядя Владимир», — пишет издание.

По словам московской учительницы Тамары Эйдельман, «эти военные марши не имеют никакого отношения к патриотизму», при этом оказывать сопротивление такой «патриотической волне» педагогам становится всё труднее. По её мнению, большинство учителей «предпочитают склонить голову».