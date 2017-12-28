Москва, , 10:12 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению ущерба самой себе. Об этих выводах он сообщил в своем Twitter 27 декабря.

«Украина — «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — 1,8 млрд долл.», — написал Пушков.

Сенатор также напомнил, что блокаду установила сама Украина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на заседании украинского правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада Донбасса привела к потерям, соотносимым с 1% ВВП страны.

Киев был вынужден в кратчайшие сроки увеличить импорт энергоресурсов, в том числе антрацитового угля, поставки которого были ограничены блокадой.

Гройсман назвал организаторов блокады псевдопатриотами. По его мнению, подобные действия не играют в пользу страны и организуются врагами государства.

Напомним, в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали железнодорожное сообщение между Украиной и республиками Донбасса, требуя от Киева прекратить всякую торговлю с ДНР и ЛНР.

После этих событий украинские власти объявили полную блокаду территорий ДНР и ЛНР. Предполагается, что ограничение будет снято только после того, как добывающие предприятия вернуться под юрисдикцию Украины.

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