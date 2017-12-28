«На США надейся, а сам не плошай»: Японии нужны свои крылатые ракеты

Токио, , 09:10 — REGNUM Япония должна сама производить крылатые ракеты большой дальности, заявили в правительстве страны. Это необходимо для того, чтобы держать под контролем ситуацию в КНДР, сообщает 28 декабря японское издание Sankei.

Крылатые ракеты дальнего радиуса действия могут понадобиться, по данным Sankei, для ударов по наземным целям, так как обстановка в регионе остается крайне нестабильной.

«Хотя правительство и собирается внедрять в систему обороны крылатые ракеты из США, принято решение о необходимости развития собственного производства, чтобы справиться с напряженной ситуацией в Северной Корее», — цитирует слова источника в правительстве издание.

Кроме сдерживания КНДР, в правительстве обращают внимание и на то, что своим выходом в океан Китай также представляет угрозу интересам Японии. В частности, решение о начале создания крылатых ракет дальнего радиуса действия в Японии направлено на купирование и этого фактора риска.

Напомним, 23 декабря ИА REGNUM сообщало, что Японское правительство выделило на закупку американского оружия по программе Foreign Military Sales (FMS) 278,6 млрд йен. В Японию из США должны поставить четыре грузовых конвертоплана, шесть самолетов-истребителей нового поколения F-35A, а также зенитные ракеты SM-3 Block IIA.

Отмечается, что в 2018 году расходы Токио на оборону окажутся максимальными, если брать все предыдущие годы. Военные расходы Японии росли все последние шесть лет.

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