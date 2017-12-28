90% граждан были уверены, что Путин примет участие в выборах президента

Москва, , 08:41 — REGNUM 88% жителей России знают о том, что Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ. 12% ничего об этом не слышали. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Для 6% опрошенных это решение Путина участвовать в выборах оказалось неожиданным. 90% граждан были уверены, что это произойдёт.

24% респондентов полагают: Владимир Путин раньше не объявлял о решении идти на выборы, поскольку принял его только сейчас, 56% видят другие причины долгого молчания главы государства.

62% респондентов сочли, что место для объявления решения о выдвижении Путина выбрано удачно (среди пожилых — 74%).

По мнению 12% опрошенных (среди молодых — 21%), лучше было бы объявить об этом в другом месте, в другой обстановке.

62% граждан полагают, что место для оглашения намерения баллотироваться выбиралось заранее.

17% уверены в спонтанности такого решения. 32% думают, что работники Горьковского автозавода (ГАЗа) в Нижнем Новгороде знали о предстоящей церемонии, 42% опрошенных считают, что заводчане были не в курсе.

41% респондентов понравилось, как Путин объявлял о своём выдвижении и как он вёл себя на сцене.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17 декабря 2017 года в 43 субъектах РФ 100 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря ЦИК принял у Владимира Путина документы в связи предстоящими в марте 2018 года президентскими выборами. Документы принимали сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

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