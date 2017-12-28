Станислав Стремидловский, , 08:50 — REGNUM

О развале России официально решила поговорить «Сіверщина» (Чернигов). Для каждого региона России сейчас в той или иной степени назрела актуальность лозунга «хватит кормить Москву!». Несправедливое распределение налогов не в пользу регионов, административное давление, непомерная роскошь московских элит — это все хорошо видят в разных частях РФ, и недовольство таким положением вещей будет только назревать. Об этом заявила российская эмигрантка, оппозиционерка Ольга Курносова во время конференции по вопросам распространения сепаратистских и регионалистских центробежных движений в России. Тема конференции была выбрана не случайно: ведь вскоре столетний юбилей отмечать будет не только Украинская Народная Республика, но и целый ряд государственных образований, появившихся непосредственно на территории России, в частности Кубанская Народная Республика. Поскольку история вполне может повториться и через сто лет, к такому развитию событий надо быть готовым и сделать все, чтобы не упустить шанс и окончательно добить империю. Поэтому участники конференции — представители украинской национал-патриотической среды и российской антиимперской оппозиции из числа политэмигрантов и гостей из РФ — остановились на обсуждении как теоретических, так и практических аспектов реальной федерализации, демонтажа режима Путина и ликвидации империи. «Мы выступаем за право на самоопределение каждой нации и за право для каждой нации иметь свое государство, в том числе и русской нации. Но при этом ни в коем случае не должна сохраниться империя», — отмечает директор Украинской студии стратегических исследований, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. «Киев для антиимперской оппозиции из России должен стать тем, чем стал Лондон для движения «Свободная Франция» Шарля де Голля. Поэтому нам необходим выход через Украину на Запад и поддержка (при содействии Украины) несистемной, но реальной оппозиции из России», — такую позицию озвучил беженец из Саратова Сергей Окунев. «Пока действия европейских коллег в плане работы с российской оппозицией предсказать сложно: с официальной оппозицией работать сложно, она раздроблена, каждый более-менее раскрученный медийный персонаж из ее рядов хочет быть вождем. Это не устраивает Европу», — в свою очередь отмечает французский политолог Оливье Ведрин. «Путин и его пропагандисты во время войны с Украиной жестко прокололись и получили то, чего, казалось бы, в принципе быть не может — сотрудничество между украинскими и русскими националистами», — констатирует координатор комитета «Кубань с Украиной» Сергей Пархоменко. Использование путинским режимом типа «националистических постулатов» в свою очередь объясняет председатель Партии националистов Иван Белецкий: «Цель Путина — вечно находиться у власти. Для этого придумана идеология «Русского мира», для этого постоянно ведется крайне агрессивная внешняя политика». Игорь Дмитриев: «Сейчас реальный рейтинг Путина — 40%. Все остальные голосуют за него только потому, что не видят альтернативы». Обсуждали участники конференции и казацкий фактор в России. «Когда я был в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там было 150 россиян, в том числе и с юга России, с Кубани. Была идея создать батальон «Кубань». Но до дела не дошло», — говорит уроженец Ставропольского края, участник «АТО» Яромир Букреев. «Казацкий сепаратизм очень опасный для империи, о чем говорил даже архиепископ Краснодарский, обращаясь к спецслужбам», — добавляет политический эмигрант из Благовещенска, амурский казак Евгений Смирнов. В конце круглого стола его участники определили две ключевые промежуточные задачи на первый квартал 2018-го: добиться бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом, и максимально усложнить легитимизацию переизбрания Путина.

Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии, информирует «Житомир.info» (Житомир). Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч абсолютно трудоспособного населения, которые ушли из реального промышленного сектора. Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. Среди других рисков он назвал строительство новых предприятий в странах Восточной Европы, которое пока непосредственно рассчитано на трудовую миграцию с Украины. «Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи — это реальность. Возвращаемся к региональному развитию. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно», — отметил Зубко. «Официальные цифры работающих украинцев за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате на Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800−1000 евро, или 25−30 тысяч гривен. Но добавляются дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине», — отметил Зубко.

Число закарпатцев, которые стремятся работать в Чехии, становится все больше, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Государственные структуры чешского государства не справляются с потоком желающих получить так называемую «рабочую карту». В течение двух последних лет чешское правительство повысило квоту на прием заявлений со 170 до 1000 в месяц. Однако вместо ожидаемых квалифицированных специалистов с Украины прибывает в основном дешевая рабочая сила, на которую есть спрос среди местных фирм на фоне низкой безработицы в стране. Притоку трудовых ресурсов способствует программа «Режим Украина», которая позволяет чешским работодателям набирать работников непосредственно на Украине. МИД и МВД Чехии выступают гарантами программы, характеризуют ее как успешную и считают, что необходимо продолжать ее реализацию. Представители торгово-промышленных палат указывают, что чешской экономике нужно 150 тысяч работников из-за рубежа, прежде всего именно с Украины. Удовлетворение спроса работодателей на работников с Украины является одним из базовых условий конкурентоспособности и дальнейшего развития чешской экономики. Профсоюзы со своей стороны указывают на снижение общего уровня зарплат в связи с притоком дешевой рабочей силы с Востока.

В интервью для газеты «Галичина» (Ивано-Франковск) известный украинский языковед, доктор филологических наук, директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что декоративное состояние украинского языка в советское время наложило значительный негативный отпечаток и на ее настоящее. В наследство от Советского Союза мы получили отдельные территории государства, на которых украинский язык был вытеснен в значительной мере или даже полностью, заявил профессор. Другое наследство — отравленное неукраинским мировоззрением мышление жителей этих территорий. Сейчас стала известна информация о том, что молодежь отдельных национальных меньшинств не способна преодолеть даже очень низкий по структуре знаний барьер украинского языка, не понимают и не могут принять элементарные сообщения на украинском языке, не способны даже на бытовом уровне на этом языке контактировать. Стремление сформировать в пределах целостного государства сначала культурно-языковую автономию с дальнейшими планами на автономию административную и на пересмотр признанных ныне границ — это деструктивная деятельность, опирающаяся на прямую финансовую, экономическую, идеологическую и ментальную поддержку соседей (части венгерских общин Закарпатья от Венгрии, как и части румынских общин Буковины от Румынии и так далее). Это работает на идею недопущения становления сильной независимой Украины: по логике таких «менеджеров» от политики, пусть лучше украинцы остаются приложением к чужим, соседним странам как территория, откуда можно брать дешевую рабочую силу, куда можно приезжать на отдых и для развлечений. Во многих случаях языком общения и взаимопонимания служит не украинский или румынский язык, а русский. Правда, чаще всего такую коммуникацию лишь очень условно можно назвать русскоязычной. «Иногда мои собеседники обижаются, когда им говорят правду о том, что они говорят не на русском, а недорусском языке, — отметил Гриценко. — Русский язык — это отдельный мир, в котором надо ежедневно жить».

В Черкасской области ветераны ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут получать ежемесячное пособие из областного бюджета, сообщает «Провінція» (Черкассы). 22 декабря по ходатайству фракции «Свобода» Черкасский областной совет принял изменения в программе «Забота», согласно которым участники украинской «национально-освободительной борьбы», члены ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут получать ежемесячную финансовую помощь из областного бюджета. Этими изменениями для политзаключенных и репрессированных были увеличены выплаты до 700 гривен. Также по ходатайству фракции «Свобода» введены ежемесячные именные стипендии для подпольщиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в размере 1000 гривен за счет средств областного бюджета. «Сегодня на территории области осталось только 14 человек из числа воинов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые самоотверженно боролись за свободу и независимость Украины в годы Второй мировой войны. Это тот минимум, который мы должны сделать», — прокомментировал решение сессии председатель фракции «Свобода» в областном совете Юрий Ботнарь.

Материалы уголовных производств на 83 военнослужащих частей ВМС и ВС Украины, оставшихся в Крыму после его «оккупации», передала для расследования военная прокуратура Южного гарнизона своему структурному подразделению на Херсонщине, пишет «Новий день» (Херсон). Они касаются тех солдат, матросов и сержантов, которые призывались из Херсонской области, а затем остались в Крыму или даже перешли на службу «оккупантам» вопреки присяге. Уголовные производства начаты по фактам дезертирства или государственной измены, однако это не значит, что все без исключения «фигуранты» таких дел совершили преступления. Возможно, часть из них ни на какую измену не пошла — бойцы предпочли позже самостоятельно вернуться на материковую Украину. Однако по разным причинам не сообщили об этом в военкоматы по месту жительства и не явились в военную прокуратуру Херсонского гарнизона, предпочитая найти работу на гражданке или поступить в вузы. В отношении таких военнослужащих уголовные производства будут закрыты. А вот те из них, кто счел возможным принять присягу России и потом наведываться в Украину «частным образом», будут задержаны и отданы под суд. Несколько таких хитрецов, исповедующих позицию и нашим, и вашим и задержанных на административной границей Херсонщины с «аннексированным» полуостровом, уже приговорены к различным срокам — до семи лет лишения свободы.

Тернопольский областной совет одобрил проект обращения к президенту Украины и Верховной раде Украины относительно начала процедуры увольнения Юрия Луценко с должности генерального прокурора, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). В проекте обращения говорится, что «областной совет поддерживает позицию общественности, считает неудовлетворительной работу генерального прокурора, который, не имея достаточной квалификации и опыта для занимаемой должности, нивелирует антикоррупционные достижения предыдущих лет». За это решение проголосовали 34 депутата облсовета. Напомним, что для принятия решения достаточно 33 голоса. Интересно, что среди тех, кто отдал голоса за это обращение, были и члены провластных фракций.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал главу концерна «Укроборонпром» Романа Романова подать в отставку, передает «Збруч» (Галичина). Он пояснил свое требование тем, что Романов не прислушался к его призыву компенсировать задолженность перед Николаевским судостроительным заводом. Впрочем, это может быть только формальный повод, зацепка для изменений в «Укроборонпроме». Накануне Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны объявил о расторжении партнерства с концерном, обвинив правительство и администрацию президента в блокировании реформы этого предприятия, а именно — в отказе создать независимый наблюдательный совет. Что хуже для нынешних руководителей «Укроборонпрома», деятельность его возмущает США. В начале декабря бывший советник Государственного департамента, старший научный сотрудник Атлантического совета Майкл Карпентер заявил на Львовском форуме, что американские оборонные предприятия отказываются инвестировать в Украину, пока здесь хозяйничает «Укроборонпром».

Самой главной причиной, почему украинцы готовы потенциально выйти на протест в 2017 году, является отстаивание справедливости, сообщает Zaxid.net (Львов). Второй — «потому что жить уже невыносимо», и третьей — «если к протесту присоединятся мои друзья или авторитетные для меня люди». Парадокс в том, что люди, которые в течение года действительно участвовали в протестах, чаще всего протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги и за защиту гражданских прав и свобод. Однако 85% украинцев не протестовали вообще.

На Украине появилась новая суицидальная игра — «Красная сова», информирует «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Она пришла на смену «Синему киту». Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отмечает, что «Красная сова» опасна так же, как и «киты». Сначала детей заманивают в игру. Присылают им ссылку, по которой нужно перейти, она как бы выбрасывает ошибку. Но благодаря этой ссылке «кураторы» узнают адрес, где проживает участник. А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют, что знают, где он живет, и приедут к нему на «разборки». Одна из основных задач — постоянно быть на связи, моментально отвечать на сообщения кураторов, а также смотреть психоделическое видео посреди ночи. После этих видео взрослому можно поседеть, не говоря уже о том, что происходит с психикой детей. А еще аудио из «потустороннего мира», отмечает уполномоченный. Если «китов» в разных вариациях в запрещенной ныне на Украине сети «ВКонтакте» было 1590, то «сов» значительно меньше — с десяток. Чтобы попасть в эти сообщества, нужно пройти несколько уровней. Например, самая многочисленная группа под названием «Красная сова», которая имеет более двух тысяч участников, предлагает сначала подписаться на страницу «Hиkoлaй Coбoлeв», администраторы которой тут же дают возможность получить бесплатный набор стикеров для общения в соцсетях. Вроде все безобидно, а дальше пользователь должен выполнить новое задание — подписаться на 17 групп партнеров и спонсоров. Все они русские.