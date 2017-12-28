Перенос столицы в Новосибирской области? «Почему бы и нет»

Новосибирск, , 08:14 — REGNUM События в Коми, где в последнее время активно обсуждался вопрос переноса регионального центра из Сыктывкара в Ухту, дали повод для размышлений другим регионам России. Общественность и эксперты задумались, актуален ли в условиях их регионов вопрос о переносе региональной столицы.

Например, что касается Новосибирской области, по мнению председателя правления фонда «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, об этом пока можно рассуждать лишь чисто теоретически. Но, в целом, почему бы и нет, предположил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, в ноябре 2017 года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми. По мнению инициаторов референдума, Ухта больше подходит на роль региональной столицы, чем Сыктывкар, потому что является географическим и промышленным центром региона.

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«Помните знаменитую фразу из фильма — «Правительство на другой планете живет, родной»? Практически моментально эта фраза стала крылатой, поскольку многие люди увидели в ней образное отражение действительности. Перенос столицы — задача сложная и весьма затратная. И если уж заниматься этим вопросом, то нужно понимать, какие при этом будут результаты», — считает Ростислав Антонов.

Он рассмотрел ситуацию на примере Новосибирской области:

«Возьмем Новосибирскую область. Что мы имеем? Сверхразвитую столицу региона — Новосибирск ‑ и практически полностью обескровленные районные центры. Уже сейчас в Новосибирской агломерации проживает 73% населения всей области, и это количество постоянно растёт. Если оставить всё как есть, то через несколько десятков лет Новосибирск попросту втянет в себя всё трудоспособное население региона, оставив на всей остальной территории области лишь пустынные болота да степи. Вынос политического центра за пределы столицы региона мог бы остановить этот процесс».

В качестве альтернативы Новосибирску он предложил, «как это сейчас называется, Куйбышевско-Барабинский узел».

"Переезд правительства Новосибирской области в Куйбышев (бывший купеческий Каинск) или Барабинск, расположенные практически в центре Новосибирской области, позволил бы не только возродить старый купеческий Каинск, но и придать новый импульс развитию всей Новосибирской области, оживил бы связи между райцентрами. Это создало бы новые рабочие места, так как вслед за политической властью потянулся бы бизнес, а вслед за ним и люди. Понятно, что об этом пока можно рассуждать лишь чисто теоретически, но почему бы и нет?» — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Между тем сегодня, 27 декабря, стало известно, что в ближайшее время Ухта уже точно не станет столицей Коми. Избирком республики отказал инициативной группе в проведении референдума из-за недостоверных подписей.

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Справка: Новосибирск — третий по численности населения город в России. Постоянное население на 1 января 2017 года — 1602,9 тыс. человек (57,7% населения Новосибирской области). Территория города на 1 января 2017 года — 502,7 км2. Плотность населения — 3,2 тыс. человек на 1 км2.

Образован Новосибирск в 1893 году, первоначально как поселение строителей железнодорожного моста через реку Обь. Импульсом к развитию города послужило строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. В мэрии напомнили, что менее чем за 70 лет Новосибирск достиг статуса города-миллионника и был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город мира.