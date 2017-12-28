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В России — взрыв в супермаркете, в Турции – стрельба в школе: Радио REGNUM

Политика

В супермаркете в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, на юге Турции мужчина устроил стрельбу в одной из местных школ

В России — взрыв в супермаркете, в Турции – стрельба в школе: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2017, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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