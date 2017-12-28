В России — взрыв в супермаркете, в Турции – стрельба в школе: Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2017, 08:00 — REGNUM
- Доклад о связях: Вашингтон решил пересчитать российское вооружение на Балканах;
- Город под прицелом: в супермаркете в Санкт-Петербурге произошёл взрыв;
- Перестрелка в школе: на юге Турции мужчина открыл стрельбу;
- «Налог на ночёвки»: Греция начнёт взимать плату с туристов;
- Право на частную переписку: суд рассмотрит иск Telegram против ФСБ.
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