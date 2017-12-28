Постпред РФ: продление санкций ЕС — тупик и упущенные возможности

Москва, , 04:58 — REGNUM Продление Европейским союзом санкций против России ради сохранения консенсуса всякий раз лишает его страны возможностей, 28 декабря заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

Комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями в ЕС, российский представитель рассказал, как принимаются решения по продлению рестрикций.

«Когда проходит рассмотрение пакета санкций (а их три, каждый со своим сроком действия) на предмет продления или непродления, звучат голоса представителей тех стран, которые говорят об их бессмысленности и неэффективности, — пояснил Чижов. — Но тут же представители других стран — думаю, вы не хуже меня знаете, о каких странах идет речь, — соглашаются, что санкции неэффективны, но это, мол, только потому, что они недостаточно строгие».

Таким образом, эти страны предлагают ужесточить санкции. Поскольку звучат два противоположных предложения, «представители евроструктур, которые дирижируют этими дискуссиями», заявляют, что придется все оставить «как есть».

«На этом они расходятся, а мне потом представители этих евроструктур начинают рассказывать драматические истории про серьезную угрозу ужесточения санкций, которую им, дескать, удалось отвести ценой титанических усилий. И что выработан консенсус, а для ЕС это, видите ли, главное, — сказал Чижов. — Но этот консенсус тупиковый и не решает проблему. Фактически в каждом таком случае речь идет об упущенных возможностях».

Постпред РФ подчеркнул, что любая страна ЕС может добиться отмены антироссийских санкций. Другое дело, что пока все страны, «когда дело доходило до согласования общей позиции, подчинялись консенсусу».

Напомним, антироссийские санкции были введены ЕС вслед на США в 2014 году — за воссоединение Крыма с Россией. Санкции регулярно, каждые полгода, продляются, несмотря на периодически звучащие из отдельных стран ЕС заявления об их неэффективности и вреде для региональных экономик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что все 28 стран-членов ЕС совершенно едины в том, что касается продления санкций против России. По его словам, ЕС «впервые» принял решение по вопросу санкций «без каких-либо споров и разногласий».

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