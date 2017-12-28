«Страна года»: блокада Донбасса разорила Украину на $1,8 млрд

Москва, , 03:33 — REGNUM Украинская политика привела к тому, что страна лишилась одного процента ВВП в результате блокады Донбасса, тем самым наказав сама себя, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Украина — «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — 1,8 млрд долл, — написал Пушков. — Причем блокаду ввела сама Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на заседании украинского правительствпремьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что блокада Донбасса заставила Киев увеличить импорт, в том числе закупки антрацитового угля.

«Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — сказал Гройсман.

По его оценке, это то же самое, что потеря продукции на несколько миллиардов долларов.

«Эти псевдопатриоты-организаторы перекрыли вообще все, и теперь олигархи [бывшего украинского президента Виктора] Януковича 100% контролируют всю экономику, которая принадлежала Украине… С такими патриотами и врагов не надо», — заявил Гройсман.

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Напомним, блокада Донбасса была организована в начале 2017 года. В результате действий украинских радикалов было приостановлено железнодорожное сообщение между Украиной и республиками Донбасса.

Организаторы блокады потребовали от Киева прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, и Киев согласился. Теперь Украина закупает существенный объем угля в США.

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