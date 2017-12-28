Украинский вице-премьер назвала Саакашвили политическим вирусом

Киев, , 02:00 — REGNUM Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили — это вирус, заразивший политическую систему Украины, заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет The Washington Times.

Украинский чиновник отметила, что украинское сообщество ошиблось в своих расчетах, надеясь на пользу от Саакашвили в реформах. Он оказался революционером, а не реформатором.

«Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил украинскую политическую систему, он находится во власти уязвлённого эго и ненасытного желания власти«, — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Саакашвили, бывший грузинский президент и бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, развил бурную деятельность на Украине. Он выступил организатором майданов, требуя отставки главы Украины Петра Порошенко.

Отметим, что, по оценкам украинских политологов, рейтинг Порошенко стремительно снижается. По некоторым данным, он находится ниже десятипроцентного уровня.

Саакашвили утверждает, что преследует цель уничтожить на Украине коррупцию. Несмотря на незаконные действия, он находится на свободе по решению суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Саакашвили обратился в Окружной административный суда Киева с иском, в требуя признать незаконной и отменить экстрадиционную проверку, начатую против него. Суд отказал ему.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отказал Саакашвили в возбуждении дела против минюста Украины