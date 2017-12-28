В Косово собрали «гуманитарную помощь» удвоившему себе зарплату Харадинаю

Приштина, , 01:19 — REGNUM Жители Косово, недовольные увеличением в два раза зарплаты премьер-министра Рамуша Харадина, принесли сотни галстуков к ограде здания правительства в Приштине, передаёт агентство «Танюг».

Возмущение граждан вызвало решение Рамуша Харадиная увеличить себе заработную плату с 1500 до 3000 евро, а также его комментарий СМИ по этому поводу.

«Мне необходимо одеваться. Я должен носить галстук, у меня должна быть рубашка», — оправдался Харадинай в одном из интервью на минувшей неделе.

В крае, где значительная часть граждан живёт лишь на небольшую долю от этой суммы, а безработица и бедность затрагивают треть населения, поступок Харадиная был встречен с возмущением.

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Между тем организовать протестный флешмоб решила неправительственная организация Behind the Walls («За стенами»), штаб-квартира которой, по данным сербских СМИ, находится в США. Сбор «гумантарной помощи» для премьер-министра активисты организовали в социальных сетях.

В результате граждане вывесили на ограде возле здания правительства Косово около 300 галстуков самых разных расцветок, а некоторые принесли и рубашки.

Кроме этого организаторы акции призвали Рамуша Харадиная сократить количество заместителей министров в своём правительстве. На сегодняшний день в косовском правительстве работают 72 заместителя министров, и главы некоторых из ведомств, таких как министерство иностранных дел, имеют до шести заместителей.

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