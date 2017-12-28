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Суточная зарплата – 147 тыс. рублей? МИД РФ требует опровержения от РБК

Политика

Захарова: «Борюсь с РБК, требуя опровержения»

Москва, 28 декабря 2017, 01:16 — REGNUM  Опровержения заявлений о том, что зарплата сотрудников российского МИД составляет 147 тысяч рублей в сутки, требует от РБК официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Прихожу домой, а на меня родственники косо смотрят. Где, говорят, деньги, Зин. И статью РБК мне молча показывают. А там: «В зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки», — написала Захарова в Facebook.

Захарова указала на то, что РБК в своей публикации сослался на данные Минфина РФ. По ее словам, вопросы поступили к ней не только от домочадцев: ей также начали поступать звонки от коллег, а затем и из бухгалтерии.

«Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс.руб. в сутки не получает. Возможно, речь идёт о ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАРПЛАТАХ дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных? — написала Захарова. — Гадать не хочется, что имели в виду в РБК. Хочется, чтобы дали опровержение».

Напомним, 27 декабря РБК опубликовал статью «Минфин впервые раскрыл зарплаты министров», в которой, со ссылкой на дынные российского Минфина, приводятся сведения о зарплатах в федеральных государственных органах за 2016 год.

В частности, в публикации сказано: «В зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки, а на их проживание выделяется 52 тыс. руб».

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