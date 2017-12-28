Александр Белов, , 07:25 — REGNUM

Проснись, Америка. Республиканский налоговый законопроект вручил самые ценные национальные ландшафты нефтяным компаниям. Новое законодательство разрешает бурить нефтяные скважины в Национальном Арктическом заповеднике. Это просто подарок для политиков Аляски и лакомый бонус для самых крупных корпораций мира. Все это необходимо остановить, пишет Тим Лайдон в статье для The Hill.

Национальный Арктический заповедник на протяжении десятилетий подвергался нападкам со стороны политиков Аляски. Заповедник оказался под федеральной защитой в 1960 году, когда 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр официально признал его национальное значение, сохранив тем самым «уникальную девственную природу» и рекреационные возможности.

В 1980 году Конгресс подтвердил национальное значение заповедника и расширил его. К тому времени большая часть арктической Аляски была открыта для бурения.

Заповедник является местом обитания крупного стада северных оленей. Каждую весну северные олени преодолевают около 600 километров, чтобы достигнуть прибрежной равнины заповедника, где ежегодно на свет появляется новое потомство. Именно в этом районе будет проходить бурение нефтяных вышек.

Кроме того, в заповеднике зафиксирована высокая плотность популяции белых медведей, в основном самок, которые выращивают новое потомство. Каждую весну в заповедник прилетают миллионы птиц, практически со всех континентов. Именно здесь на свет появляются выводки лебедей, куликов, гагар и других птиц. В дикую фауну заповедника также входят медведи гризли, волки, овцебыки и множество других животных. В США данный заповедник даже прозвали «Американским Серенгети».

Разведка нефтяных запасов поставит под угрозу дикую природу, приведет к разрушению культурной самобытности народов, проживающих на данной территории несколько тысячелетий. Также стоит учитывать изменение климата. Всего за несколько дней до того, как республиканцы передали на рассмотрение свой законопроект, ученые установили повышение температуры к западу от заповедника. США не нужны новые нефтяные вышки в арктическом районе Аляски, им нужна чистая энергия.

Почему республиканцы это допустили? Им нужно было, чтобы сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски также поддержала план налоговой реформы. Меркауски в свою очередь потребовала разрешить разведку нефти в Национальном Арктическом заповеднике. Ранее Меркауски уже продемонстрировала свой норов, выступив против инициативы республиканцев в сфере здравоохранения, поэтому ей не стали противоречить.

4 AlaskaTrekker Аляска

Меркауски и другие политики Аляски уже давно присматриваются к заповеднику. Одна из причин заключается в том, что нефть, добываемая на территории заповедника, может снизить эксплуатационные расходы и продлить срок службы Трансаляскинского трубопровода. В свою очередь это также помогло бы экономике штата, зависящей от нефти.

Сенатор Меркауски знает, что идея добычи нефти на территории заповедника не пользуется широкой популярностью, именно поэтому она включила разрешение на бурение в налоговый законопроект, пообещав направить $1 млрд в министерство финансов США в качестве помощи для покрытия расходов, связанных с сокращением налогов. Это весьма нелепое обещание, поскольку никто пока точно не знает, сколько нефти находится на территории заповедника, а во-вторых, $1 млрд — это капля в море по сравнению с дефицитом бюджета, который из-за налоговой реформы может увеличиться за 10 лет на $1,5 трлн.

И, пожалуйста, не покупайтесь на абсолютно лживые обещания сенатора Меркауски о том, что добыча нефти затронет лишь восемь квадратных километров от площади заповедника. В действительности токсичная паутина нефтяной инфраструктуры (дороги, трубопроводы, нефтяные вышки) оплетет всю прибрежную равнину заповедника, к тому же она находится недалеко от залива Прадхо-Бей, где распространены разливы нефти.

Что произойдет дальше, пока неизвестно. Скорее всего, Меркауски будет торопить нефтяные компании, чтобы те плотно обосновались в данном районе. Гражданам США необходимо объединиться в борьбе за сохранение уникального заповедника. В 2018 году мы должны изменить баланс сил в Вашингтоне, поскольку атака республиканцев на общественные земли только начинается.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: Что Никки Хейли нам готовит?