НАК координирует работу служб в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:58 — REGNUM Деятельность служб в связи со взрывом в торговом центре «Перекресток» (Санкт-Петербург) координируется Национальным антитеррористическим комитетом. Ведется розыск организаторов взрыва, сообщили в пресс-службе НАК.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

В НАК отметили, что на месте ЧП работают следователи ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

«Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Напомним, взрыв прогремел в Санкт-Петербурге 27 декабря в 18:45 мск. Взорвано неустановленное устройство в камере хранения ТЦ «Перекресток».

Пострадали десять человек, в больнице к настоящему моменту находятся девять. Помещение магазина получило повреждения.

На месте ЧП работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Люди, находившиеся в ТЦ, эвакуированы.

По предварительным данным, в камере хранения была взорвана кустарно изготовленная бомба мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, п.п. «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе и террористический акт.

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