Политическая неопределённость влияет на экономику, считает премьер Армении

Ереван, , 00:34 — REGNUM Неопределённость с тем, кто в апреле займёт пост премьер-министра Армении негативного влияет на бизнес и экономику. Об этом заявил 27 декабря, премьер-министр Армении Карен Карапетян.

На вопрос, не оказывает ли негативного влияния на бизнес и экономику нынешняя неопределенная ситуация, глава правительства ответил: «К сожалению, это так. Мы должны принять, что это так, и формируя шаг за шагом власть прийти к тому, чтобы не было больших ожиданий, основанных на этих факторах. А подход «давайте подождём понедельника, чтобы увидеть, что случиться», конечно оказывает на экономику определённое воздействие».

По словам Карапетяна, бизнес не сразу реагирует на шаги, предпринимаемые правительством, бизнесмены сначала берут некоторую паузу, чтобы понять, что будет дальше. К этому прибавляются и другие многочисленные факторы, которые замедляют ход процессов, например, выборы, а сейчас говорят: пусть 9 апреля пройдет, потом посмотрим. «Они постоянно находят какую-то причину, чтобы все начать «с понедельника», — сказал премьер-министр.

Срок президентских полномочий действующего президента Сержа Саргсяна истекает 9 апреля 2018, однако президент до сих пор не уточнил свои будущие политические планы, хотя практически все обозреватели считают, что именно Саргсяна возглавит правительство после 9 апреля, когда Армения согласно новой Конституции станет парламентской республикой.

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