WWF не хочет защищать животных в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе

Москва, , 23:59 — REGNUM «Всемирный фонд дикой природы (WWF) России» не работает на территориях Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, потому что таково решение его международного секретариата. На их территориях WWF России хочет работать через WWF Грузии и WWF Азербайджана, то есть не работать никак. При этом WWF России работает в странах «Центральной Азии» (на сайте организации указано, что в это понятие она включает постсоветские страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркмению) непосредственно, не считаясь с суверенными интересами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

Такая позиция следует из официального ответа главного пресс-секретаря WWF России Дарьи Кудрявцевой на вопрос ИА REGNUM о том, работает ли WWF в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, и если не работает, то почему? Он гласит:

«В перечисленных в вашем письме регионах WWF России не работает. Наша организация работает только на территории Российской Федерации и, по решению международного секретариата, мы также имеем право работать на территории стран Центральной Азии. Подробнее о регионах, в которых работает WWF России здесь: https://new.wwf.ru/regions/

Насколько нам известно, коллеги из WWF Грузии и WWF Азербайджана также не работают в перечисленных в письме регионах, т.к. в соответствии с Планом действий по сохранению биоразнообразия Кавказа в этих регионах не выявлено приоритетных для WWF задач. Подробнее о глобальных приоритетах WWF здесь: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/.»