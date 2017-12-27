Обмен пленными на Украине должен был произойти ещё три года назад – Косачев

Москва, , 22:35 — REGNUM Первые два пункта Минских соглашений не выполнялись, что затруднило обмен пленными между Украиной с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Об этом он заявил 27 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы все искренне хотим, чтобы наступил мир на Юго-Востоке Украины, — подчеркнул Косачев. — Обмен пленными — это 6-й пункт Минских соглашений, согласно которым к 15 марта 2015 года после прекращения огня и отвода тяжелых вооружений должен был начаться обмен всех на всех. Это должно было произойти три года назад. Но предыдущие пункты соглашений не выполнялись. По поводу отвода тяжелой техники с линии соприкосновения у меня данные ОБСЕ на 25 декабря: украинская сторона держит там 28 единиц, а ДНР и ЛНР — ноль. Только за неделю 4429 случаев нарушения режима прекращения огня».

Напомним, что один из инициаторов обмена пленными, руководитель украинского политического движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что удовлетворен состоявшимся обменом. По его словам, формула «306 на 74» полностью соблюдена. Однако он подчеркнул, что 29 пленных, которых в числе прочих должна была передать украинская сторона, якобы отказались от обмена. Ещё 40 человек Киев не передал, так как эти люди были осуждены и уже, по словам Медведчука отбыли свой срок и вышли на свободу.

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