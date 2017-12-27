Леонид Калашников: прекращение огня на Украине невыгодно США и Канаде

Москва, , 22:31 — REGNUM Минские соглашения приблизили состоявшийся 27 декабря обмен пленными, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников. Об этом он заявил 27 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом он отметил, что Запад противился заключению Минских соглашений, которые были разработаны и заключены при активном содействии России.

«Запад всячески отнекивался, а Путин предложил (Минские соглашения — прим. ИА REGNUM ), и украинцы приняли, — подчеркнул Калашников. — Украинцы, которые в плену, для меня не враги. Я всегда говорил, что только два человека способны договориться».

При этом он задался вопросом: если ОБСЕ говорит, что ЛНР и ДНР отвели тяжёлую технику с линии соприкосновения, зачем тогда США поставляют Киеву противотанковое оружие?

«Прекращение конфликта невыгодно США и Канаде», — констатировал Калашников.

Напомним, что 27 декабря Киев получил от представителей Луганской и Донецкой народных республик 74 своих силовика, ранее попавших в плен. Киев должен был передать 306 человек, которых украинские власти считают причастными или симпатизирующими народным республикам Донбасса. Руководитель украинского политического движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук уже заявил о согласовании второго этапа обмена пленными между властями Киева и республиками Донбасса.

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